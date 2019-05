ION ALBIZU (CANDIDATO DE EH BILDU POR ARETXABALETA): «Hemos asentado las relaciones para el futuro» Infraestructuras para mayores y el centro vecinal en el convento, dos de las muestras de sus proyectos JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:08

EH Bildu se presenta a las próximas elecciones municipales encabezada por Ion Albizu González. Oriundo de Navarra, ha sido durante la última legislatura el portavoz de la formación en Aretxabaleta. Ion Albizu González también cuenta con experiencia laboral en ámbitos como la industria o la intervención social.

-¿Qué balance hacen de la legislatura que toca a su fin?

Su DNI Edad 41 años Profesión Delineante industrial y terapeuta familiar. Aficiones Correr, chapuzas caseras y el monte.

-Ha sido una legislatura muy centrada en las siguientes elecciones. No han contado con nosotros demasiado, pero por nuestra parte, hemos hecho un trabajo pensando en tejer relaciones estables y duraderas. Creemos que es lo que demanda la gente. Nosotros daremos un paso más y propondremos a todos los grupos estar en el gobierno. Creemos que es el momento.

-¿Qué proyectos plantean desarrollar si resultan vencedores tras las elecciones?

-Proyectos tenemos muchos, no obstante, tenemos 4 ejes principales: el primero con un centro de día, viviendas comunitarias para mayores y nuevo centro de salud; un centro comunitario en el convento y una plaza cubierta; la vivienda como prioridad, especialmente para jóvenes y el cuarto eje, que contemple seguridad en la movilidad: peatones, coches, etc. y energías renovables. A parte de eso hay que seguir mejorando nuestras calles y aceras. Por ejemplo la calle Santakutz que necesita una renovación integral. El proyecto que propone el PNV elimina muchos de los aparcamientos sin contemplar una solución.

-¿Consideran suficientes las obras de accesibilidad que se han hecho en el municipio?

-Se está avanzando en ello. Ahora bien, hay que añadir elementos imprescindibles a esa accesibilidad como la seguridad. Muchos de los pasos de cebra son muy peligrosos. Hay que ordenar el tráfico, sacar patinetes y bicicletas de las aceras. Hay mucho trabajo por delante.

-¿Comparten la necesidad de impulsar la participación ciudadana?

-Creo que en este ámbito hay que ser sinceros. La participación es algo que no solo se debe de activar cuando conviene. Debe de ser algo del día a día, pro-activo. Aprobamos una ordenanza esta legislatura y no se está cumpliendo. Si no cuentan con nosotros, cómo van a contar con la ciudadanía. Yo hago mío el compromiso de que eso no será así en adelante.

-¿Cuál es su posición ante el envejecimiento activo?

-Más del 20% de los atxabaltarras superan los 65 años. Ha cambiado mucho el perfil de nuestros mayores. Proponemos introducir transversalmente el tema en el ayuntamiento desligándolo de servicios sociales y propongo dos posibilidades: depender directamente de alcaldía o una concejalía propia.