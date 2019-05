Adrián Merino (Vicepresidente de la UDA): «Hemos sido capaces de revertir una situación que en verano se antojaba complicada» El vicepresidente de la UD Aretxabaleta, Adrián Merino. / JOXEBI Destaca que la próxima temporada «el nuevo campo se hará realidad, aunque Ibarra seguirá con el mismo grado de ocupación» JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Sábado, 18 mayo 2019, 00:29

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional derrotó 2-0 al líder, el Eibar B, el pasado fin de semana. Al término del partido hablamos con Adrián Merino, vicepresidente de la UDA, quien decía que «cumplido el objetivo, se ha certificado la tranquilidad definitiva y toca disfrutar de lo que resta e ir preparando la temporada que viene».

Hoy, a las 17.00, se enfrentarán en el campo de Txerloia al Anaitasuna. Y cerrarán la temporada el próximo domingo en Ibarra, recibiendo al Allerru.

-¿Qué balance hace en general de todas las secciones de la UDA en esta temporada?

-Aún hay competiciones en distintos deportes, por lo que la valoración definitiva la compartirá la presidenta en la asamblea. Pero tiene que ser buena, porque cada vez hay más personas haciendo deporte en torno a la UDA.

-¿Cuál ha sido el hecho más relevante de esta temporada?

-Para mí han sido dos. Por un lado, la capacidad para revertir una situación que en verano se antojaba complicada, con la salida de numerosos jugadores en los equipos sénior de fútbol y, por otro lado, que el segundo campo de fútbol se hará finalmente realidad.

-El nuevo campo de fútbol es ilusionante.

-Ibarra seguirá con el mismo grado de ocupación, pero al tener una instalación adicional se podrán alargar y aumentar los entrenamientos. Más tiempo de juego, mayor calidad.

-La temporada comenzó con muchos cambios. ¿Qué valoración hace?

-Los jugadores han estado a la altura de la categoría. Los capitanes dieron un paso adelante y participaron junto con técnicos y directivos en la adopción de decisiones. El resultado ha sido el que todos deseábamos, tanto en Regional como Preferente.

-¿Habrá novedades en la plantilla el año que viene? ¿Cuál será el objetivo?

-Con los dos equipos sénior hay que tener paciencia, son equipos muy jóvenes que tienen que consolidarse. Al fijar los objetivos hay que ser ambiciosos, pero también realistas. No vale inflar las expectativas en verano para pincharlas en invierno, no es nuestro estilo. Con tranquilidad, volveremos a luchar por estar arriba.

-Hace unas semanas se destituyó al entrenador del equipo de División de Honor Regional, cuando en los últimos siete partidos había ganado cuatro, ¿empatado 1 y perdido 2?, estando el equipo lejos del descenso. Muchos aficionados se preguntan el porqué.

-La clasificación es un indicador, pero las decisiones no sólo se han de tomar con base en ésta, ya que puede ocultar otros problemas que, por cierto, con Juanan Cruz se han corregido. De los entrenadores del Preferente, Álvaro y Gontzal, hacemos una excelente valoración.

-Parece ser que ya se había contactado hace semanas con el que será nuevo entrenador del División de Honor Regional. ¿Puede comentarme quién será?

-La junta directiva no ha tomado decisiones a este respecto, pero, como es normal, el coordinador técnico tiene un planteamiento muy avanzado para la temporada que viene. Hasta que no acabe esta temporada, hagamos las excursiones de fin de curso pertinentes y celebremos la asamblea, no toca hablar de eso.

-Se acerca la junta general de socios. ¿La actual directiva va a continuar?

-Si no ésta, espero que una muy parecida y desde luego que Agurtzane siga liderando el club durante, al menos, una legislatura más. Es trabajadora, es ambiciosa y comprometida. Es de esas personas que hace que las cosas pasen.

-Larrea dejará la presidencia de la Federación Guipuzcoana de Fútbol el año que viene. ¿Qué espera?

-Espero que su sustituto sea alguien capaz y no anclado a estilos del pasado. Larrea ha sido un gran gestor, pero ahora toca rejuvenecer y feminizar la institución. Ello debería acarrear la potenciación del fútbol femenino, la profesionalización de las estructuras, mayores vínculos entre deporte y salud, la defensa de la financiación de los clubes vía convenio, un estudio de la situación arbitral, etc.

-¿Cómo está la economía de la UDA en estos momentos?

-Fenomenal. Cada vez resulta más atractivo colaborar con los distintos proyectos que lleva a cabo el club, pero hay que mantener la tensión.

-Bixente Etxeandía falleció hace unas semanas, ha dejado un hueco importante en la memoria del club.

-Ha dejado una huella imborrable, mucho de lo que ahora somos se lo debemos a él. Siempre estará presente en nuestra memoria y allí donde esté, seguirá cabreándose por las derrotas y celebrando las victorias. El agradecimiento es infinito.