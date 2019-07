Barclay y Crousse y la mexicana Bilbao en la II Bienal de Arquitectura

San Sebastián, 30 jul (EFE).- Tres de los principales exponentes de la arquitectura latinoamericana actual, como son los peruanos Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse, y la mexicana Tatiana Bilbao participarán en la segunda edición de la Bienal de Arquitectura de Euskadi, Mugak.

Este cita, que se celebrará entre el 10 de octubre y el 12 de diciembre con su sede principal en San Sebastián, tendrá como protagonista a la Escuela de Ulm, un centro de arquitectura y diseño que desarrolló su actividad en las décadas de los 50 y 60 en Alemania y que dio continuidad al espíritu de la Bauhaus.

Según ha informado este lunes la organización, los arquitectos peruanos Barclay y Crousse ofrecerán una charla el día 17 de octubre en el Instituto de Arquitectura de Euskadi, ubicado en el convento de Santa Teresa en San Sebastián, mientras que Tatiana Bilbao intervendrá el 23 de octubre, de la mano de una de las entidades colaboradoras de la Bienal, el Cluster Habic.

Barclay y Crousse, que comparten su estudio fundado en 1994 y que está arraigado tanto en Lima como en París, apuestan por explorar los lazos entre el paisaje, el clima y la arquitectura, lo que les ha valido varios galardones, como el primer Premio Oscar Niemeyer, o el Premio Latinoamérica otorgado por el Comité Internacional de Críticos de Arquitectura (CICA).

Ambos tienen experiencia en bienales ya que en 2012 participaron en la de Venecia en representación de su país y cuatro años después desempeñaron el trabajo de comisarios del Pabellón de Perú en el mismo certamen italiano.

Además, Sandra Barclay obtuvo el año pasado en Londres el premio "Women in Architecture", que concede Architectural Review.

Por su parte, el trabajo de Tatiana Bilbao busca "comprender la arquitectura desde lo multicultural y multidisciplinario para crear espacios humanizados que reaccionen ante el capitalismo global, con la finalidad de abrir nichos para el desarrollo cultural y económico".

Con esa idea ha creado espacios como el Jardín Botánico de Culiacán, el Máster Plan y la Capilla de la Gratitud de la Ruta del Peregrino en Jalisco, o el nuevo edificio de la UDEM en Monterrey.

Tatiana fue definida en 2010 como una "voz emergente" por la Architecture League of New York y fue reconocida con el "Kunstpreis Berlín" en el 2012, con el "Global Award for Sustainable Architecture Prize" por la fundación LOCUS en el 2014 y, más recientemente, con el "Marcus Prize Award" en 2019.

A sus 47 años, tiene una amplia docente como profesora visitante en universidades como Rice, Columbia, Yale y Harvard.

La Bienal Mugak comenzará su programa oficial el 10 de octubre, con la entrega del Premio Peña Ganchegui 2019 a la Joven Arquitectura Vasca.

En la edición de este año, como en la de 2017, habrá un centenar de actividades, entre conferencias, exposiciones, talleres, seminarios y actividades de calle.

La sede principal será el Instituto de Arquitectura de Euskadi (IAE), pero las actividades se extenderán a otras muchas sedes, tanto en la capital guipuzcoana como en Bilbao y Vitoria.