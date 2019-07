Inui se muestra "muy feliz de volver a casa" en su presentación con el Eibar

Eibar , 29 jul .- El futbolista japonés del Eibar, Takashi Inui, se ha mostrado este lunes "muy feliz de regresar a casa" en su segunda presentación con el equipo armero, al que ha agradecido "la oportunidad" que le ha brindado para regresar tras su marcha al Betis y su cesión al Alavés.

Inui ha explicado que la pasada temporada fue "muy difícil para él" y que regresa al lugar donde fue "feliz", augurando que "lo seguirá siendo" durante los próximos tres años por los que ha fichado.

En el acto de presentación, ha dicho que el vestuario es "una gran familia" y ha prometido, entre aplausos, "trabajo duro" para que la afición también le "apoye".

El director deportivo del Eibar, Fran Garagarza, ha querido "agradecer al Betis" su comportamiento en el traspaso de Inui, porque según ha comentado, el club sevillano tenía "mejores ofertas en lo económico".

"Me quedo con el abrazo que me ha dado -Inui- cuando me ha visto, porque sé que él sólo quería volver al Eibar", ha confesado Gargarza.