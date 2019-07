Bildu reitera que "no obstaculizará" la investidura de Pedro Sánchez

San Sebastián, 19 jul (EFE).- La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha reiterado este viernes que su formación "no obstaculizará" la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, al que ha descartado apoyar "activamente", al tiempo que ha eludido confirmar expresamente que se abstendrán en la votación.

Aizpurua ha ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián en la que ha asegurado que Sánchez ha manifestado que no desea el apoyo de EH Bildu, ni activo ni pasivo. "El activo no lo va a tener, y tenemos razones sobradas para votar no en la investidura del próximo martes", ha aclarado.

Sin embargo, ha anunciado que, "con la fórmula que considere más apropiada, EH Bildu no será obstáculo para la investidura del señor Sánchez, con la fórmula que se presente, sea cual sea el resultado final de las negociaciones entre el señor Sánchez y el señor Iglesias", ha dicho Aizpurua.

Preguntada reiteradamente por los periodistas si ese posicionamiento significa que los cuatro diputados abertzales se abstendrán en la votación, la portavoz no lo ha querido confirmar y ha insistido en asegurar que "no obstaculizará" la investidura del candidato socialista.

Respecto a la posibilidad de que todos los partidos nacionalistas -incluida EH Bildu- voten sí a Sánchez y Podemos se abstenga para facilitar la investidura, Aizpurua ha considerado que ese escenario "no es real, no es realista, es impensable en este momento".

También ha avanzado que su voto será coincidente con ERC, formación con la que mantiene una colaboración parlamentaria y que esta mañana ha aclarado que decidirá el sentido de su voto cuando sepa si hay pacto entre el PSOE y Podemos.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que su partido deja abierta la posibilidad de "no obstaculizar" la investidura de Sánchez, pero considera que no puede posicionarse sin saber si el candidato tiene suficientes apoyos para gobernar.

Por su parte, Aizpurua ha considerado que le corresponde a Sánchez "hacer frente a la responsabilidad" de decidir "entre aplicar el 155 o respetar la voluntad democrática de los pueblos".

A su juicio, es Sánchez quien tiene que "hacer frente al reto de dar una solución democrática al derecho de los pueblos catalán y vasco a decidir libre y democráticamente su futuro".

"Tendrá que decidir entre dar satisfacción a la oligarquía o los intereses populares, apostar por la represión o la convivencia democrática", ha añadido.