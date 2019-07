Azpiazu aboga por la lealtad institucional en el 30 aniversario del OCTE

San Sebastián, 19 jul (EFE).- El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha definido el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE) como "el punto de encuentro en el que se puede trabajar desde la voluntad y actitud positiva de todas las instituciones", y ha abogado por la "lealtad" de todas ellas y ceder "cierto control" para poder atender "las necesidades de los demás".

Estas palabras forman parte del discurso que ha pronunciado el consejero en la inauguración del curso de verano de la UPV-EHU "OCTE: 30 años de armonización fiscal en el País Vasco", en la que también han intervenido el primer presidente del Órgano, José Luis Larrea, y la actual titular, Itziar Agirre.

Azpiazu ha dicho que "la armonización, la coordinación y la colaboración" están reflejadas en las principales normativas de la arquitectura institucional vasca, "en la normativa más básica", "que únicamente podrá desarrollarse adecuadamente si hay voluntad y lealtad institucional", pues entiende que cada institución no puede "funcionar como una isla".

"Esto exige tiempo y esfuerzo, exige trabajo, exige diálogo, exige interacción permanente, exige un clima de confianza, exige consensos, y exige un flujo sincero y real de información entre todas las administraciones", ha advertido.

Ha añadido que la coordinación y la colaboración entre las Instituciones "se construye día a día, se tiene que planear y se tiene que definir".

"Y el OCTE es el punto de encuentro en el que se puede trabajar desde la voluntad y actitud positiva de todas las instituciones. Y para que ello suceda, debe existir el convencimiento sobre los beneficios que se van a derivar de dicha acción coordinada y consensuada", ha añadido.

Ha recalcado que no se debe olvidar que "la regulación en materia tributaria, el diseño de las políticas tributarias, y la recaudación que se deriva de un diseño adecuado, están dirigidas a financiar unas políticas que tienen como objetivo el mismo grupo de población, Euskadi", por lo que ha insistido en que "cada institución no puede funcionar como una isla"

"El esfuerzo por una coordinación y colaboración, por una armonización adecuada, con lealtad institucional, implica ceder cierto control, sí, porque hay que tener en cuenta y atender también las necesidades de los demás", ha subrayado.

Azpiazu ha hecho un balance "satisfactorio" de los 30 años de la OCTE, al igual que Itziar Agirre, quien ha destacado que el Órgano de Coordinación Tributaria ha realizado en estas tres décadas "una función muy positiva en aras de las políticas públicas".

"Muchas personas hemos considerado durante este tiempo que el OCTE era una oportunidad para lograr una fiscalidad con visión de país. Y si alguien piensa que, aun y todo, no hace nada, no coordina nada o no armoniza nada, está muy equivocado", ha agregado.

Ha explicado que en estos 30 años se han celebrado 300 sesiones en el OCTE, se han analizado casi 600 normativas y más de 1.300 asuntos de lo más variado, y se han abordado 450 consultas vinculantes, así como casi 90 consultas por parte de la Comisión de Coordinación y Valoración Normativa para coordinar con el Estado la conexión del Concierto Económico.

Larrea, por su parte, ha apostado por que el OCTE dé un paso más y pase de su trabajo de coordinación al de "cooperación", para lo que entiende que haría falta un algoritmo que tendría que estar asentado, entre otros elementos, en los valores de "la generosidad, la empatía y el respeto al otro".