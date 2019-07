La Semana de Cine de Terror de Donostia recordará a Paul Naschy y H.R. Giger

San Sebastián, 18 jul (EFE).- La Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián homenajeará al actor y director español Paul Naschy y al artista suizo H.R. Giger con sendas exposiciones en su 30 edición, que tendrá lugar del 26 de octubre al 1 de noviembre y que también ofrecerá un ciclo de películas "folk horror".

La exposición sobre Naschy, cuyo verdadero nombre era Jacinto Molina Álvarez, se podrá visitar desde el 26 de octubre hasta el 14 de diciembre en el Centro Cultural Okendo, donde se exhibirá material inédito cedido por su familia y contenidos prestados por profesionales que trabajaron con el que fue "una de las figuras más importantes del cine fantástico europeo", ha informado la organización en un comunicado.

Desde la misma fecha, aunque hasta el 10 de noviembre, permanecerá abierta en la cripta de la Biblioteca Central la muestra "Creator of Legends", una retrospectiva sobre H.R. Giger, quien "revolucionó con sus diseños el 'look' de la ciencia ficción y del cine de terror con su colaboración en la película 'Alien, el octavo pasajero' (1979)".

Esta exposición itinerante visitará España por primera vez e integrará una instalación artística titulada "Bestiario de Orión", inspirada en el laboratorio del androide David, uno de los personajes principales del film "Alien: Covenant" (2017), para celebrar el 40 aniversario del filme dirigido por Ridley Scott.

Otra de las novedades que presenta la Semana de Cine de Terror es el ciclo de "Folklore beldulgarria-Folk Horror" que, bajo el denominador común de "lo rural, el paganismo, la brujería o el ocultismo", pretende "conectar con los miedos más antiguos del ser humano".

Para ello, se podrán visualizar desde icónicos filmes como "Yo anduve con un zombie" (1943), "The Wicker Man" (1973) o "The Last Wave" (1977), hasta otros más desconocidos que se recogerán en la publicación "Folk Horror: Lo ancestral en el cine fantástico", coordinada por Jesús Palacios.