Publican el primer compendio de historia de la música vasca en inglés

San Sebastián, 11 jul (EFE).- Una decena de profesores de Musikene, coordinados por Josu Okiñena, han sistematizado la historia de la música vasca desde la antigüedad al jazz y la música popular en un libro pionero ya que es el primero sobre este tema que se escribe en inglés, aunque este año se publicará también en castellano y euskera.

"The History of the Basque Music", editado por Center of Basque Studies de Reno, es fruto de un convenio entre esta institución estadounidense y el Centro de Superior de Música del País Vasco (Musikene) y constituye el primer paso de una serie de obras y monográficos relacionados con la música en el País Vasco que se publicarán en los próximos años.

Josu Okiñena, profesor de piano de Musikene, ha explicado en la presentación del volumen que el proyecto es fruto de la relación laboral con el director del centro de estudios vascos de Reno, Xabier Irujo, quien le animó a realizar un breve manual sobre la historia de la música vasca.

En 2017 se firmó el convenio con Musikene y desde ese año los impulsores del proyecto llevaron a cabo una labor de reflexión sobre cómo debía de ser el libro y qué capítulos debía contener.

El resultado han sido siete apartados, cada uno de los cuales está elaborado por un profesor de Musikene (Elixabete Etxebeste, Sergio Barcellona, Isabel Díaz Morlán, Itziar Larrinaga) así como por Jon Bagüés y Mark Barnés, de Eresbil, y el compositor Mikel Chamizo y Itziar Navarro, ambos formados en el centro superior de música de San Sebastián.

A este análisis de las diferentes etapas históricas que alcanza hasta la Transición y la época actual, se suman sendos capítulos sobre el recorrido del jazz en el País Vasco y la mujer en la música elaborados por Mark Barnés y Patricio Goialde, el primero, y por Gotzone Higuera e Itziar Navarro, el segundo.

Okiñena ha explicado que el papel de la mujer en este ámbito es "casi desconocido" pero ha destacado la importancia de figuras como Emiliana de Zubeldia (1888-1987), que tras estudiar composición en París se trasladó a Nueva York, donde compartió con el arpista Nicanor Zabaleta las emisiones de Radio City Music Hall sobre música española, y que posteriormente se convirtió en colaboradora del teórico mexicano Augusto Novaro.

Asimismo, el jazz tuvo una presencia importante en el País Vasco desde un inicio, ha indicado.

El trabajo coordinado por Okiñena constituye además en el primer empeño en sistematizar la historia de la música vasca en 30 años tras el llevado a cabo por José Antonio Arana Matija en 1987, ha indicado.

El director del Center for Basque Studiers de Reno, Xabier Irujo, ha explicado que el libro en inglés estará a la venta a través de la página web de este centro y será trasladado a un repositorio de las universidades estadounidenses accesible vía internet, un lugar que tiene 1.000 descargas de media al año por título.

La directora de Musikene, Miren Iñarga, ha destacado que la iniciativa se enmarca en la labor de investigación del centro y de compromiso con el patrimonio cultural y musical de Euskadi, una faceta "importante" aunque menos conocida que la de formación de músicos, ha señalado.

La presentación del libro se completará con un concierto que tendrá lugar el viernes en el Auditorio de Musikene en el que se ofrecerán obras para acordeón y dispositivo electroacústico, canciones de Guridi, Aita Donostia y Garbizu, así como piezas para violín y piano y termas de jazz a cargo de Iñaki Salvador.