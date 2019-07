Alonso llega a la Real para ayudar a los jóvenes a dar el "último paso"

San Sebastián, 9 jul (EFE).- El nuevo entrenador de filial de la Real Sociedad, Xabi Alonso, ha asumido este martes la "gran responsabilidad" de volver a su club de origen con el cometido de ayudar a los jóvenes jugadores formados en Zubieta a dar el "último paso" hacia el primer equipo.

El exjugador de la Real, el Liverpool, el Real Madrid y el Bayern ha sido presentado hoy como primer técnico del filial, que milita en la Segunda B, en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente del club, Jokin Aperribay, y que ha comenzado con un vídeo que resume su etapa como jugador con la camiseta txuri urdin.

Alonso ha dicho que llega al segundo equipo de la Real a "ayudar en la progresión" de los jóvenes talentos blanquiazules, ya que ve una "dirección muy clara" en el proyecto deportivo de presente y futuro del club guipuzcoano.

"Para mí es muy especial volver después de tantos años aunque muchas caras no han cambiado", fueron las primeras palabras ante la prensa de un Xabi Alonso que dijo tener "muchas razones" para dejar las categorías inferiores del Real Madrid y volver a casa.

"Es un proyecto muy ilusionante y veo que las cosas no pasan porque sí, sino porque hay una lógica, un objetivo muy trazado y queremos entrar lo antes posible en esa dinámica, además de que luego siempre está el arraigo de volver a cada, la familia...", declaró el técnico del filial realista.

Repasó el legado recogido de los entrenadores que tuvo como jugador en activo, haciendo una mención especial a Roberto Olabe, John Toshack y Raynald Denoueix en sus inicios en Real y, de todos los demás, valoró la "cercanía para entender como leían el juego y el vestuario", aunque no hará un "copia y pega porque cada uno tiene su estilo".

"Si he empezado a entrenar y me gusta es para hacer una carrera y disfrutarla, pero no sé hacia donde irá. De momento me centro en empezar a trabajar mañana y transmitir las ideas que tenemos", indicó un Xabi Alonso que se hará cargo desde este miércoles del filial, al que Aperribay ha definido como la "joya de la corona" de Zubieta.

Ha destacado que el hecho de que hayan debutado tantos jugadores de casa en el primer equipo en los últimos años responde a que "en este club se apuesta realmente por la cantera", ya que "se sabe que el núcleo importante del primer equipo tiene que ser de la casa, y los que vienen de fuera tienen que reflejarse en ellos y adaptarse".

Sobre cómo serán sus equipos, ha confesado que, como entrenador, "no puede diferenciarse mucho" respecto a cómo era en el campo. "Me gustaba leer los partidos, prepararlos, intentar controlarlos", ha dicho Alonso, quien ha deseado que sus equipos sean capaces de controlar los encuentros, adaptarse a las circunstancias y ser versátiles, ya que "no se puede tener solo un plan".

El presidente de la Real Sociedad Jokin Aperribay se ha mostrado muy ilusionado con el fichaje de Xabi Alonso, que otorgará una "fuerza incalculabe" a nivel de club.

"Cuando supe que podías venir a la Real fue uno de los días más importantes como presidente" ha asegurado Aperribay en la presentación de Alonso, al que ha encomendado la "responsabilidad de enseñar al menos un 50%" de lo que él ha sido en el fútbol a las nuevas generaciones de futbolistas de la cantera.