LAB pide más votos para los Ayuntamientos en el Consorcio Haurreskolak

San Sebastián, 8 jul (EFE).- LAB ha pedido un "replanteamiento" de la composición y representación de la Asamblea General del Consorcio Haurreskolak, que se celebra este lunes, ya que considera que el reparto de votos no es equitativo y reclama mayores competencias para los Ayuntamientos.

LAB ha señalado en un comunicado que en la asamblea 237 votos pertenecen a los 74 ayuntamientos participantes mientras los 7 representantes del Gobierno Vasco cuentan con 474 por lo que ha exigido que se promueva la participación de "toda la comunidad educativa en los órganos de decisión".

Respecto a los presupuestos que se aprobarán en ese foro, LAB ha señalado que deben incluir "nuevas partidas" para lograr la "total gratuidad del servicio" y mantener las aulas de 2 años dentro del primer ciclo de educación infantil así como para conseguir, "mediante la negociación", un nuevo convenio, que no se ha acordado desde 2018.

En este sentido recuerda que estas guarderías son gratuitas para las familias con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales, pero exige que se amplíe la gratuidad a todo el servicio para garantizar el "derecho educativo" desde el nacimiento basado en un "principio de igualdad".

Recuerda asimismo que no ha recibido respuesta sobre las 800 firmas que presentó en octubre pasado en el Parlamento Vasco para exigir que el primer ciclo de Educación Infantil se mantenga de 0 a 3 años y los niños de 2 años no pasen a la segunda etapa como pretende el Gobierno Vasco.

LAB pide al ejecutivo autonómico que "tenga en cuenta" la voz de la comunidad educativa y asegura que "si sigue por el camino contrario" le "tendrá enfrente".

Por su parte EH Bildu ha anunciado que sus representantes no acudirán a la asamblea general del Consorcio Haurreskolak ya que la participación está, a su juicio, "totalmente limitada" y ha pedido que las decisiones de este órgano sean "vinculantes".

La coalición soberanista ha pedido en un comunicado que se cumpla la Proposición no de Ley aprobada en el Parlamento Vasco que establece la gratuidad de las guarderías para las unidades familiares que no superen los 18.000 euros anales y ha considerado que el consorcio de las guarderías necesita una "transformación profunda" que no se ha producido.