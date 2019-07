Izaro Lestayo, la primera mujer patrona de una trainera de hombres en ACR-1

San Sebastián, 6 jul (EFE).- La guipuzcoana Izaro Lestayo se ha convertido, con tan solo 21 años, en la primera mujer que compite en la liga ACR-1 de remo como patrona de una trainera de hombres, quienes, asegura, confían plenamente en ella y obedecen sus órdenes desde el principio.

Aunque no es pionera en sentido estricto ya que Iratxe Martínez de Pinedo dirigió en 2015 a los remeros de Lutxana en la liga ARC, considerada la segunda división del remo, la vizcaína lo hizo en categoría inferior (ACR-2), con lo que Lestayo hace historia al ser la primera mujer que da las órdenes en una embarcación de hombres en la ARC-1.

Lestayo se estrenó en el timón de la trainera "Esperantza" de Getaria, su localidad natal, en la regata que se disputó el pasado sábado en Baiona (Pontevedra), donde quedó quinta.

El trabajo no es nuevo para Lestayo que fue durante dos años segunda patrona de las bateleras de San Juan, una embarcación que encadenó cinco triunfos consecutivos en la Liga Euskotren y en la Bandera de La Concha, y previamente había dirigido a las chicas de Getaria hasta que se deshizo el equipo.

Según ha explicado en una entrevista a EFE, tras esta etapa pensaba "apartarse del mundo del remo un poco" pero lo que no se esperaba es que el entrenador de la trainera de su pueblo, Jon Larrañaga, le llamara y le ofreciera "esta oportunidad".

"Es mi pueblo, no les podía decir que no y me he animado", asegura.

Sobre la diferencia de dirigir una embarcación de hombres considera que, aunque "en un principio pensaba que sería diferente porque nunca se había probado" y se esperaba "un esfuerzo físico mayor" ha comprobado que la trainera "va bien sujeta y que todo es igual".

Aunque, eso sí, navega "más rápido" y esto produce "más inestabilidad" por lo que debe prestar "más atención".

El papel del patrón en una trainera de banco fijo es fundamental, ya que se encarga de marcar el ritmo y manejar el timón, por lo que es el máximo responsable de maniobras que pueden suponer segundos de diferencia sobre sus rivales.

Su designación no generó "ninguna reacción" adversa entre los remeros, muchos de los cuales son amigos suyos, que aceptaron "muy bien" la decisión del entrenador de que Lestayo fuera patrona.

Ahora se muestra ilusionada ante la promesa del entrenador de que podrá llevar la rienda de la trainera en una regata de mar, algo en lo que también tiene experiencia.

"La gente me preguntaba por qué me han sacado en Baiona, que es una competición de ría, y requiere de menos fuerza, pero el entrenador me ha asegurado que confía en mí también en la mar", ha señalado.