La larga carrera de Uxue

San Sebastián, 5 jul (EFE).- "Mi hija Uxue es feliz y para mí es lo más importante". Son las palabras de Coro Tellechea, una madre de Usurbil (Gipuzkoa) que busca, como cualquier madre, lo mejor para su pequeña, pero en su caso estas palabras tienen un significado especial.

Uxue tiene nueve años, es una niña muy sociable y le encanta jugar con su hermano mayor, Unai, al que adora. Cuando tenía un año y medio, fue diagnosticada de una enfermedad rara llamada síndrome Phelan-McDermid, una patología genética que se caracteriza principalmente por retraso intelectual, hipotonía, ausencia parcial o total del habla e incluso síntomas de autismo. Desde entonces, su familia no ha dejado de luchar por hacer que la vida de la pequeña de la casa fuera lo mejor posible. "Los padres de niños con enfermedades especiales nunca tiran la toalla", afirma Coro.

Nació ochomesina, lo que hizo que su primer habitáculo fuera una incubadora. Una meningitis alargó la estancia de Uxue en la Unidad de Neonatos del Hospital Universitario de Donostia hasta que, 67 días más tarde, pudieron llevarse a la pequeña a casa, pero "pasaban los días y seguían las complicaciones", recuerda su madre.

Fue entonces cuando acudieron a los especialistas de Aspace, quienes, tras observar la evolución de Uxue, les mandaron hacer una analítica genética, "una prueba cara y poco usual que hicieron en un laboratorio de Bilbao", donde vieron que al cromosoma 22 de Uxue "le faltaba un cachito", el correspondiente al gen Shank 3.

Desde ese momento, Coro y su marido Goyo no han dejado de escuchar las palabras síndrome Phelan-McDermid, pero ese no fue más que el comienzo de un largo camino. "Hemos puesto un nombre, pero no nos preguntéis porque no sabemos absolutamente nada más sobre eso", fue lo que les dijeron en el laboratorio.

Aunque nadie supiera darles las respuestas que necesitaban, ellos estaban seguros de que no podían estar solos en el mundo y así fue como contactaron con otras once familias y crearon, en 2013, la Asociación Síndrome Phelan-McDermid España. Seis años más tarde, estas familias continúan en su lucha por visibilizar la enfermedad que cuenta ya con 115 personas diagnosticadas en España, dos de ellas vascas.

Sostiene que "el apoyo social es completo", mientras que "el institucional es el que es", por eso las familias están llevando a cabo iniciativas como la carrera "Uxue Trail", que se va a celebrar este próximo sábado en el monte Andatza de Usurbil, para dar a conocer esta enfermedad rara que está infradiagnosticada y para recaudar fondos destinados a la investigación y a ayudar a las familias que necesiten realizar analíticas genéticas.

La atleta Uxue Fraile o los cocineros Martín Berasategui y Joseba Lezama son solo algunos de los personajes públicos que han apoyado la prueba del día 6 que constará de dos recorridos: uno largo de 20 kilómetros y otro más corto de 11,5.

Todo el dinero que consigue reunir la Asociación va destinado al intento de "traer a España los ensayos clínicos que se están haciendo en Estados Unidos, pero es muy complicado", lamenta Coro.

"Las empresas farmacéuticas no quieren invertir en investigación ni en tratamientos para enfermedades raras porque no les sale rentable", por lo que "en estos momentos no hay un medicamento en el que se esté trabajando, pero se están haciendo muchas investigaciones y van en buena dirección", asegura Coro, que es consciente de que posiblemente su hija Uxue y el resto de niños que están diagnosticados "ya serán muy mayores para cuando se dé con una cura total, pero los que están por llegar quizá tengan más oportunidades".

Pese a ello, Coro está tranquila porque sabe que su hija es feliz. "Uxue tiene una calidad de vida muy buena" y, aunque no vaya a poder hablar nunca, la pequeña ha hecho grandes progresos gracias al trabajo realizado primero en Aspace y después en las aulas de educación especial del Colegio Santa Teresa de Donostia, donde cursa actualmente.

Cuando sale de la escuela Uxue va a lo que su madre denomina sus "extraescolares": el logopeda, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional... Un esfuerzo "agotador", pero que merece la pena afrontar cuando ves que "todo el trabajo que inviertes en ella da buenos resultados".

Coro reconoce que sobre todo les ha cambiado la vida a ella y a Goyo, pero su hijo mayor, de 15 años, ha sido "una baza y un apoyo muy importante".

Unai ha sido "las puertas a la sociedad" para su hermana, porque en opinión de Coro, "es verdad que se están dando grandes pasos por la integración de personas con necesidades especiales, pero en el día a día se encuentran con pequeñas trabas que todo el mundo tiene que superar y muchas veces es difícil conseguir esa inclusión por circunstancias de la vida".

Al preguntarle por el futuro, la primera palabra que le viene a Coro a la mente es "incertidumbre", en parte porque en la asociación hay muy pocos adultos afectados. "Nuestra máxima preocupación es el futuro de nuestros hijos, sobre todo de cara a cuando nosotros no estemos, pero hay que vivir el día a día, iremos afrontando las cosas tal y como nos vengan". "El futuro será mañana", sentencia la usurbildarra.