"Opium" abre el 6 de julio el ciclo "Clásicos restaurados" de Tabakalera

San Sebastián, 4 jul (EFE).- El centro Tabakalera de San Sebastián iniciará este sábado con "Opium", de Robert Reinert, su ciclo de verano "Historia permanente del cine: Clásicos restaurados", que cerrará el 30 de agosto con "Blue Velvet", de David Lynch.

Serán en total trece títulos los de esta propuesta estival, con la que se repasarán algunas de las más relevantes películas de la cinematografía mundial desde los años 20 a los 80.

Tras el filme alemán, de 1919, reestrenado internacionalmente en el Festival de Berlín en 2018, el 13 de julio se podrá ver "L'Atalante", Jean Vigo, fechada en 1934.

"Paris 1900", de Nicole Védrès, y "Ordet", de Carl Theodor Dreyer, son los otros dos filmes restaurados que se proyectarán en julio, mientras que agosto arrancará con "Vértigo (de entre los muertos)", de Alfred Hitchcock, a la que seguirá la noruega "Ung Flukt", de Edith Carlmar.

La checa "O necem jinem (Something Different)", de Vera Chytilová, la británica "Goldfinger", de Guy Hamilton, y la taiwanesa "Dragon Inn", de King Hu, Taiwan, son las siguientes películas del ciclo, que continuará con "Bara no sôretsu (Funeral Parade of Roses)", del japonés Toshio Matsumoto.

Antes de la clausura con el clásico de David Lynch, protagonizado por Isabella Rosellini, se proyectarán la húngara "Örökbefogadás", de Márta Mészáros, y la alemana "Ich Denke oft an Hawaii", de Elfi Mikesch.