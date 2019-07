López Atxurra une sostenibilidad con fomento de la tecnología industrial

San Sebastián, 4 jul (EFE).- El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, ha asegurado este jueves que las políticas de sostenibilidad medioambiental deben ir acompañadas de nuevas políticas "activas" fiscales y de un impulso a la tecnología en la industria porque, de lo contrario, se quedan en un "power point".

López Atxurra ha impartido la primera ponencia del curso de verano de la UPV/EHU "Sostenibilidad en la Europa del siglo XXI: sostenibilidad social, económica y ambiental" que ha sido inaugurado este jueves por el presidente de Eurobasque, entidad organizadora del seminario, José María González.

En la apertura han estado también la directora de los cursos, Itziar Alkorta, el director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, Mikel Anton Zarragoitia, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria y el exresponsable de Asuntos Europeos de Eurobasque, recién nombrado director de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa, Iker Goiria.

La sostenibilidad es un concepto que requiere de un análisis "complejo" y que conlleva una geopolítica energética y, "sobre todo, una geopolítica industrial", que es la "clave", ha señalado López Atxurra que ha centrado gran parte de su discurso en torno a la defensa de Europa.

Tras un repaso a los orígenes de la UE, "en cuya base están los acuerdos relacionados con la energía" ha recordado, y varios tratados que han consolidado la Unión ha destacado la importancia del año 1989, no solo por la caída del Muro de Berlín sino por los sucesos de Tianamen en los que, a su juicio, las autoridades de país asiático "dejaron claro que nadie les iba a obstaculizar convertirse en líder" de la economía mundial.

Es la "casa común" que requiere de "ser alimentada" frente "a los agoreros que son capaces de destruir el futuro", ha trasladado a los estudiantes que asisten al curso.

"O se avanza seriamente en la integración o Europa tiene perdida la batalla del bienestar y aquellos que no lo entiendan nos sitúan al borde del precipicio", ha afirmado.

En este sentido ha alertado de que este proceso no puede llevarse a cabo desde un punto de vista "eurocéntrico" porque Europa es un "extremo" de un "continente que se llama Eurasia" y ha recordado que en el mundo existen 7.000 millones de personas con "hambre de futuro" como ocurría en el sur europeo en los años 60 o 70.

López Atxurra ha recalcado que la industria y la tecnología son la "base del estado el bienestar" occidental aunque en la actualidad Europa "no tenga el liderazgo en este campo" y ha incidido en que "sin ellas no comemos".

Otro elemento ligado a la sostenibilidad es la descarbonización y en este sentido ha puntualizado que la UE debe reflexionar sobre su relación con África y la alianza de este continente con China que puede dejar a este país con "todo el programa de cooperación".

Ha recordado que el suministro de gas de Europa procede de Rusia y de Argelia y si en el país magrebí "pasa algo lo de Siria va a ser una broma".

El presidente de Petronor ha asegurado que la "descarbonización" es "buena" y ha destacado que la reducción de las emisiones de CO2 constituye un factor de competitividad y eficiencia industrial, pero "hay que integrar la tecnología a la industria".

Ha defendido que la transición energética es básicamente urbana por lo que "no hay modernización del sistema energético si no se modifican los planes generales, los planes parciales o los códigos de edificación" al tiempo que ha incidido en que "no será posible" con modelos regulatorios "viejos" o con una "administración analógica".