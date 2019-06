The Skatalites y Nathy Peluso, cabezas de cartel del Atlantikaldia 2019

San Sebastián, 27 jun (EFE).- El grupo jamaicano The Skatalites y la argentina Nathy Peluso son los cabezas de cartel del festival Atlantikaldia de Errenteria, que entre el 19 y 22 de septiembre volverá a convertir esta localidad guipuzcoana en un encuentro entre culturas.

La música y la creación artística son los pilares de este evento, que ha sido presentado este miércoles por la nueva alcalde del municipio, Aizpea Otaegi, el concejal de Cultura, Ion Collar, y el director del festival, Iker Tolosa.

En este acto han realizado un adelanto del programa de la próxima edición, a la que se sumará Abdul and The Gang el 20 de septiembre, antes del concierto que ofrecerán en el mismo escenario de la plaza Lehendakari Agirre los veteranos The Skatalites.

El sábado 21 será el día de Nathy Peluso, a quien precederá en escena el grupo africano BIM Bénin International Musical, ha informado la organización en un comunicado.

Dentro de las creaciones artísticas, ya se ha puesto en marcha para la edición 2019 el proyecto que aúna danzas vascas y escocesas, Atlantik 1050, mientras que como parte de las residencias artísticas, en la que se fomenta la colaboración entre grupos nacionales e internacionales, se ofrecerá un espectáculo entre Oreka TX y San Salvador.

Se ha presentado también la canción "Marean (En marea)" , creada por el grupo Nogen con letra del bertsolari Beñat Gaztelumendi, que es fruto de otro proceso creativo impulsado por este festival que, según ha destacado Ion Collar, "tiene como objetivo facilitar la convivencia entre culturas y lenguas, y fomentar el diálogo y la colaboración entre diversos agentes".

Talleres, actividades deportivas y gastronómicas, mercados y arte callejero son otras de las propuestas de este Atlatikaldia 2019.