Empleadas del hogar extranjeras, más discriminadas y con peores condiciones

San Sebastián, 27 jun (EFE).- Las trabajadoras del hogar de origen extranjero en Gipuzkoa tienen "peores condiciones sociolaborales" y sufren una "mayor discriminación y acoso", según revela un informe elaborado por SOS Racismo con el apoyo del Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa.

El documento, que ha sido presentado este jueves en San Sebastián, ha sido realizado por investigadoras adscritas al departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco, entre enero de 2018 y febrero de 2019.

Según informa en una nota SOS Racismo, este trabajo cuenta con 138 entrevistas semiestructuradas de carácter cuantitativo y otras 9 entrevistas cualitativas a trabajadoras del hogar, migrantes y no migrantes.

Los resultados de este trabajo demuestran que la formación académica de las participantes es "media/alta", ya que el 13,9 % tiene formación primaria; un 19,4 % habría finalizado la secundaria; el 27,8 % habría cursado bachillerato; un 15,7 % algún grado medio y el 23,2 % tendría estudios superiores universitarios.

De todas ellas, únicamente el 25,3 % tuvo la opción de revalidar los títulos obtenidos anteriormente fuera de España, sin que la mayoría (un 63,5 %) haya podido acceder al "certificado de profesionalidad" para el servicio doméstico.

El estudio revela asimismo que el 67 % trabaja en un solo domicilio, pero un cuarto de las entrevistadas (23,3 %) lo hace en dos y hasta en tres, con un 9,7 % que lo hace en cuatro o más.

Sólo la mitad de estas mujeres (53,1 %) tiene un contrato laboral en todas las viviendas en las que desarrolla su labor, mientras que el 18,4 % sólo lo tiene en algunos domicilios y un 28,6 % no cuenta con contrato alguno.

En cuanto a sus ingresos, el 23.3 % percibe menos de 600 euros; un 11,7 % entre 600 y 700 euros; el 18,4 % entre 700 y 800; el 19,4 % entre 800 y 900; el 14,6 % entre 900 y 1.000, y sólo un 12,7 % supera esta barrera.

Respeto a sus condiciones laborales, casi cuatro de cada diez no reciben pagas por vacaciones, y cinco de cada diez dice trabajar más horas de las regladas, sin cobrar sus horas extras o cuando trabajan en fines de semana.

Igualmente, seis de cada diez expresan no poder disfrutar de bajas por enfermedad cuando las necesitan, y casi 7 de cada 10 no reciben ningún plus por trabajar en el turno de noche, sin que el 36,5 % pueda disfrutar de las vacaciones correspondientes.

Este estudio pone de manifiesto también que, entre las mujeres migrantes, un 32, 7 % trabaja como interna, mientras las autóctonas se caracterizarían por trabajar por horas con un 91,3 % frente al 50,5 % de las extranjeras.

Además, las mujeres inmigrantes "refieren en mayor medida trabajar más horas de lo que marca la ley, un salario menos ajustado a la legalidad y menos posibilidad de disfrutar de bajas por enfermedad cuando las han necesitado".

El informe refleja asimismo que, "aún habiendo encontrado casos" de acoso y discriminación tanto entre las extranjeras como en las autóctonas, las inmigrantes reciben "más insinuaciones sexuales" (37,2 % frente a un 25 %), insultos (55,8 % frente a un 37,5%), agresiones físicas (un 25,5 % frente a un 0 %) y más tocamientos (20,2 % frente a un 0 %).

A raíz de estas conclusiones, SOS Racismo de Gipuzkoa recomienda a las instituciones la puesta en marcha de campañas públicas de información en las que "el trabajo de cuidados se visibilice" y, "en especial, a las trabajadoras extranjeras empleadas en el sector", además de recordar a los empleadores que "deben respetar sus derechos".