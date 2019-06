La Universidad de Nevada edita un libro sobre derechos de mujeres bertsolaris

San Sebastián, 26 jun (EFE).- La Universidad de Nevada (EEUU) ha publicado un novedoso libro, escrito en inglés, en el que un grupo de mujeres bertsolaris y profesoras de distintos ámbitos, realizan distintas aportaciones sobre los derechos de las féminas en el ámbito del bertsolarismo.

Los coordinadores de esta obra, Xabier Irujo e Iñaki Arrieta, han presentado este volumen, titulado "Female improvisiational poets. Challenges and Achievements in the Twentieth Century", en una rueda de prensa en la que también ha tomado parte la bertsolari Maialen Lujanbio, una de las coautoras del libro.

Miren Artetxe, Oihana Iguaran, Joseba Zulaika, Jone Miren Hernández y Caroline Dufurrena son otras de las mujeres que han colaborado en esta obra, que tendrá distribución en toda América y en Europa y que se puede adquirir en la página web del Center for Basque Studies de la Universidad de Nevada o en Amazon.

Según ha explicado Xabier Irujo, el germen de esta obra se encuentra en un congreso sobre bertsolarismo celebrado el año pasado en Elco (Nevada) en el que también tuvo cabida una de las "más activas sesiones de poesía country" de los EEUU.

Irujo ha aclarado que el libro presentado este miércoles analiza desde distintas perspectivas "cuáles han sido los problemas para alcanzar los derechos de la mujer en igualdad plena" en el primer mundo en general y en la sociedad vasca en particular.

"La obra -añade- pone en contraste los retos que ha tenido la mujer en el mundo del bertsolarismo con los que se han producido en el ámbito de la poesía y la música country".

Irujo ha avanzado además que éste será el primer número de una nueva serie editorial dentro de las publicaciones que habitualmente realiza el Center for Basque Studies de la Universidad de Nevada.