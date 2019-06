Rebajan la petición para el acusado de intentar matar a un hombre en Arrasate

San Sebastián, 25 jun (EFE).- La Fiscalía y la acusación particular han rebajado este martes hasta los ocho años de cárcel su petición de condena para el enfermo mental acusado de intentar matar a tiros en 2017 a un ciudadano pakistaní en Arrasate (Gipuzkoa) sin mediar causa alguna.

Por su parte, la defensa ha reclamado siete años y medio de reclusión al entender que en el caso concurre la eximente incompleta o la atenuante de que su cliente padece una alteración psíquica que en el momento de los hechos limitaba sus capacidades mentales y volitivas, por lo que ha pedido que se le permita cumplir la condena en un centro psiquiátrico adecuado, en el que pueda recibir el tratamiento que precisa para su dolencia, algo a lo que la acusación particular, que ejerce la víctima, no se ha opuesto.

Inicialmente, la Fiscalía reclamaba 14 años de prisión para este hombre, mientras que la acusación particular demandaba 15 por un delito de asesinato en grado de tentativa si bien, tras dos jornadas de juicio en las que el acusado ha reconocido lo sucedido, ambas partes han rebajado sustancialmente su petición de condena.

Los hechos, que han sido enjuiciados en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, ocurrieron sobre las 13.15 horas del 12 de abril, cuando, según admitió en la jornada del lunes el propio acusado, se dirigió en coche a una plaza de la localidad y disparó dos tiros, con una pistola de fogueo manipulada, por la espalda contra un súbdito pakistaní que se encontraba en el parque jugando con sus tres hijos menores de edad.

Un acto que, según confesó, llevó a cabo "por impulso" ya que se sentía "un poco presionado por la sociedad y por el entorno que tenía", lo que le llevó a salir a la calle y "disparar al primero que vio" cuya apariencia no le gustara.

Una de las claves para entender la actitud del inculpado la proporcionó su hermana, quien explicó ayer a los periodistas en uno de los recesos de la vista que su familiar sufre "un trauma desde pequeño" en el que "él forma parte de un ejército" y, "de hecho, va vestido de militar y con la cabeza rapada", porque se cree que está metido en una "milicia" y "en consecuencia defiende al mundo de la delincuencia y de diferentes cosas que puede haber, como Al Qaeda".

Durante la segunda y última jornada de la vista, celebrada este martes, ha comparecido ante el tribunal la especialista en psiquiatría que atendía al procesado, quien ha acreditado que sufría "esquizofrenia paranoide" y que un tiempo antes se le había "rebajado un poco" la medicación que recibía.

Esa profesional también ha comentado que en aquel momento los servicios asistenciales "no vieron motivos como para un ingreso no voluntario" del acusado a pesar de que les comentó que portaba una pistola de fogueo que llevaba para su seguridad, porque no mostraba "agresividad" hacia sí mismo ni hacia terceras personas.

Tras esta declaración, la Fiscalía ha presentado su informe ante el tribunal, en el que ha explicado que, tras conocer cómo sucedieron los hechos, "sólo la fortuna evitó resultados peores" para la víctima que estuvo en riesgo de perder la vida, al tiempo que ha insistido en que, según el informe de los forenses, cuando sucedieron los hechos el acusado "mantenía conservadas" sus facultades por lo que, en su opinión, no es posible aplicarle ninguna eximente ni atenuante.

La acusación particular ha expresado su preocupación por la forma de actuar del servicio asistencial que atendía al procesado ya que, a su entender, no tuvo "la debida diligencia" al rebajarle la medicación y, conocer, por otra parte, que portaba un arma de fogueo.

La defensa ha destacado que su cliente ha reconocido lo sucedido y ha opinado que, en su caso, no se puede "obviar" el problema psiquiátrico que padece, por lo que ha pedido que pueda cumplir la condena en un centro apropiado a su dolencia.

En la parte final del juicio, el encausado se ha vuelto a mostrar arrepentido y ha solicitado que se le permita continuar en la Unidad de Psiquiatría Legal del Hospital Aita Menni en el que actualmente está internado y cumplir en estas instalaciones su condena para que poco a poco se vaya "recuperando" y "nada de esto vuelva a pasar".