"Al primero que vea que no me guste le disparo. No me paré a pensar"

San Sebastián, 24 jun (EFE).- "Dije: al primero que vea, así que no me guste, le disparo. No lo pensé, no me paré a pensar". Son las palabras con las que el acusado de intentar matar a un hombre en Arrasate en 2017 ha reconocido los hechos por los que está siendo juzgado durante esta semana en la Audiencia de Gipuzkoa.

El acusado, para el que la Fiscalía pide 14 años de cárcel y la acusación particular 15, padece una esquizofrenia que explica en gran medida su forma de actuar el 12 de abril de aquel año, cuando sobre las 13.15 horas se dirigió en coche a una plaza de la localidad y disparó dos tiros por la espalda contra un súbdito pakistaní que se encontraba en el parque jugando con sus tres hijos menores de edad.

"Estaba asustado o lo que sea, salí y lo hice", ha recordado el procesado durante su deslavazada e inconexa declaración ante el tribunal de la Sección Primera, en la que ha aclarado, no obstante, que su intención al disparar no era la de "acabar" con la víctima.

"Me sentí un poco presionado por la sociedad y por el entorno que tenía y, por no hacer nada a un chaval joven o lo que sea, me tome la justicia por mi mano y le pegué dos tiros al hombre éste", ha relatado el inculpado, quien se ha mostrado "arrepentido" de su acción porque, según ha comentado, desconocía que en el parque también se hallaban los hijos de la víctima.

"Lo hice así por impulso", ha detallado el acusado, antes de relatar, de manera desordenada y por momentos incomprensible, una historia vital marcada por la enfermedad mental, la droga y el coqueteó con unos neonazis, así como con gente con la que no se llevaba "muy bien" y que llegó a su culmen el día en el que ocurrieron los hechos, después de que de le "bajaran" la medicación que tomaba.

"Paré el vehículo, disparé y me fui. Reconozco que fui yo. Le disparé por la espalda, porque estaba de espaldas", ha recordado, antes de aclarar que él no manipuló la pistola detonadora con la que efectuó los disparos, porque cuando la consiguió ya había sido alterada.

El encausado ha precisado también que no se hizo con el arma para matar a la víctima, a la que no conocía de nada, sino que la llevaba encima porque se sentía "amenazado" y tenía" miedo".

Por su parte, la víctima, que ha sido asistida por un traductor, ha explicado, en un muy mal castellano, que aquel día estaba en el parque jugando a fútbol con sus tres hijos cuando escuchó un disparo y cayó al suelo, sin ver quién fue el autor del tiro, porque cuando volvió a abrir los ojos ya estaba en el Hospital Donostia.

Este hombre ha aclarado que desconoce por qué fue tiroteado y ha desvelado que desde entonces no puede trabajar en las obras ni cargar peso, a consecuencia de las lesiones sufridas.

Momentos antes del juicio, en el exterior de la sala de vistas, la hermana del procesado y otra familiar suya se han aproximado a la víctima para pedirle perdón por lo sucedido.

Posteriormente, en un receso de la sesión, esta mujer se ha dirigido a los medios de comunicación para explicar el contexto en el que se produjo el intento de asesinato perpetrado por su hermano, un joven que, según ha comentado, es "enfermo de esquizofrenia desde los 19 años" y al que, como ha denunciado, "le bajaron la medicación dos meses antes, sabiendo que llevaba armas encima", sin darle "importancia". "Y así hemos terminado", se ha lamentado esta mujer.

La hermana del procesado ha desvelado también que su allegado sufre "un trauma desde pequeño" en el que "él forma parte de un ejército" y, "de hecho, va vestido de militar y con la cabeza rapada", porque se cree que está metido en una "milicia" y "en consecuencia defiende al mundo de la delincuencia y de diferentes cosas que puede haber, como Al Qaeda".

El juicio continuará mañana con la declaración de varios testigos.