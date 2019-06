El PP pedirá al PNV cerrar "definitivamente" la Ponencia de Autogobierno

San Sebastián, 19 jun (EFE).- El presidente del PP de Euskadi, Alfonso Alonso, ha avanzado que el próximo jueves, día en el que se reunirá la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, su formación planteará al PNV que "se acabó esa broma" y que si no se va a "ir por ese camino" que "se cierre definitivamente".

Alonso ha hecho este anuncio durante una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en la sede del PP de San Sebastián, donde ha realizado un análisis de la actualidad política vasca al término de la reunión celebrada por el Comité de Dirección de su partido en la capital guipuzcoana.

Durante su comparecencia, el dirigente popular ha explicado que su formación aspira a que el PNV "renuncie" a las "bases" del acuerdo sobre el autogobierno vasco que aprobó con EH Bildu y que diga "con claridad qué es lo que quiere hacer".

"Los vascos tenemos derecho a que nos dejen de tomar el pelo tres años después", ha insistido, al tiempo que ha urgido al PNV a aclarar "si está de acuerdo con esas bases que firmó con EH Bildu o no", porque es preciso conocer "cuál es la posición del PNV respecto del autogobierno vasco".

Ha recordado, en este sentido, que la formación liderada por Arnaldo Otegi va a presentar su propio texto, ante el que el PNV no puede "utilizar de coartada" a otros partidos que, como el PP, tiene "una posición clarísima" al respecto.

"Lo que se pretende hacer -ha añadido- no es una reforma del Estatuto de Gernika. Se pretende hacer un documento de ruptura que es lo que tienen firmado con EH Bildu y es lo que va a reclamar Otegi".

"Llega el momento en el que el PNV se decante con nitidez", ha sentenciado Alonso, quien considera que la petición de prórroga hasta noviembre solicitada por el grupo de expertos que está trabajando este asunto servirá sólo para "no decir nada hasta entonces", por lo que el PP considera que el asunto no debería ir "más allá de julio".

"Para mí -ha agregado- lo mejor es que el jueves se dijera que esto no va a ningún lado y que se ha acabado y se rompe ese acuerdo, que es lo que pedimos. Si no, desde luego, antes de que acabe el verano ese asunto tiene que estar clarificado para que todo el mundo sepa a qué atenerse", ha subrayado antes de advertir de que en este asunto "no se va a desbordar la Constitución" ni "ir a un escenario de ruptura de la convivencia".

En cuanto al resto de la situación política vasca, Alonso ha dicho estar "francamente preocupado con la deriva del PNV y de la legislatura" que ve en "una situación de difícil viabilidad en la que el resultado es un fracaso".

Ante esta situación, ha adelantado que el PP "va a tener iniciativa política" para "que este último año se aproveche en un sentido positivo para la sociedad vasca".

Ha anunciado a este respecto que su formación planteará, a la vuelta del verano, en las Juntas Generales de los tres territorios vascos, una "propuesta de reforma fiscal" que pasará "ineludiblemente por una rebaja del IRPF" y por "incrementar los incentivos" para que la población disponga de más recursos.

Asimismo, ha revelado que el PP ya ha expresado al Ejecutivo de Urkullu la necesidad de tratar la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos en el Parlamento, donde los populares plantearán una enmienda a la totalidad con una reforma "urgente" de este sistema que, según ha comentado, "tiene que ser dotado de verdaderas garantías para que no haya posibilidad de fraude", como que los acogidos a la RGI deban fichar diariamente en su sistema de formación.

En otro momento de la comparecencia, ha lamentado la "situación d parálisis" en la que, a su juicio, se encuentra el Gobierno de Urkullu, "incapaz de marcar una iniciativa política" y cuyo presupuesto no se ha mostrado dispuesto a apoyar porque, según ha comentado, no puede respaldar una política que desconoce.

Respecto a la posibilidad de que finalmente las cuentas sean apoyadas por EH Bildu, coalición a la que, a su entender, el PNV "viene engordando permanentemente", ha matizado que no le sorprende "nada" porque "estamos viendo en los últimos días una confluencia" entre estas dos fuerzas políticas".

"No sé cómo se van a engañar esta vez, ya veremos. Pero a mí me va a permitir que no participe en esos teatros", ha recalcado, antes de recordar que el año pasado también hubo una "sonrojante" negociación similar, "retransmitida" por los medios de comunicación, que luego "saltó por los aires".