El ciclo Jazzinema repasa clásicos y homenajea a la cantante Ella Fitzgerald

San Sebastián, 19 jun (EFE).- La cuarta edición del ciclo de cine y jazz Jazzinema, que se celebrará en julio en el centro cultural Tabakalera de San Sebastián y el Museo Bellas Artes de Bilbao, repasará clásicos franceses y americanos y rendirá homenaje a la cantante estadounidense Ella Fitzgerald.

Según ha informado la Filmoteca Vasca en un comunicado, el ciclo pondrá el foco en el cine francés para mostrar la importante presencia del jazz en sus bandas sonoras a través de títulos como "Al final de la escapada" (Jean-Luc Godard, 1960), película fundacional de la Nouvelle Vague, con una mítica banda sonora creada por Martial Solal.

También se podrá ver el clásico "Las relaciones peligrosas" (Roger Vadim, 1959), con un reparto de lujo encabezado por Jeanne Moreau, Gérard Philipe, Jean-Louis Trintignant, y una banda sonora en la que intervinieron figuras de la talla de Art Blakey, Duke Jordan y Thelonious Monk.

La programación incluye además un brillante ejemplo de jazz y cine negro francés en "Sólo un testigo" (Édouard Molinaro, 1959), con música de Barney Wilen.

Los clásicos americanos llegarán con "Sed de mal" (Orson Welles, 1958), con música de jazz latino del gran Henry Mancini, y "Días de radio" (1987) de Woody Allen.

Para terminar, la Filmoteca Vasca ha programado un estreno que pretende ser un homenaje a una auténtica estrella de la historia del jazz, Ella Fitzgerald, con la proyección de "Just One of Those Things (2019)", dirigido por uno de los documentalistas británicos de mayor prestigio Leslie Woodhead.

El ciclo se proyectará completo a lo largo del mes de julio tanto en el centro Tabakalera de San Sebastián como en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, adonde llega por primera vez con la colaboración del Festival Internacional de Jazz de Getxo.