Zumeta reafirma en la galería Ekain la fidelidad al propio estilo

San Sebastián, 13 jun (EFE).- José Luis Zumeta mantiene su buena relación con la galería donostiarra Ekain, a la que vuelve este próximo mes y medio con una selección de pinturas realizadas entre este año y el pasado, en el que persiste su inclinación por los colores vivos y esos negros con los que marca la formas de la abstracción.

En esta ocasión, el artista guipuzcoano (Usurbil, 1939) exhibe 23 piezas de pequeño y mediano formato, óleos, acuarelas y témperas sobre papel y lienzo que son fruto "del momento mismo".

"Mi hilo conductor es el azar, no hay una idea previa, va surgiendo paso a paso, vas manchando, llenado, vas ordenando, y al final ves un camino y lo sigues. La misma obra te dice dónde tienes que ir a parar. Todo es espontáneo", ha explicado el pintor en la presentación de la muestra.

Dice que cada uno de sus cuadros es distinto, que sus últimas producciones nada tienen que ver con las de años anteriores, pero que su estilo sigue siendo el mismo. "Sin estilo no habría diferencias entre pintores, Rembrandt sería igual que Velázquez", apostilla.

En este caso, la inconfundible marca Zumeta deja insinuar cierta figuración, como en sendos cuadros donde invita a contemplar una pareja argentina y una boda gitana,

Zumeta ha trabajado bastante en el último año, "sin demasiados parones". Lo ha hecho en el estudio de Usurbil que comparte con su hija Usoa, donde ha creado medio centenar de pinturas en este tiempo, además de un buen número de dibujos.

Suele pintar en grandes tamaños, aunque para Ekain se adapta al espacio de esta galería de la Parte Vieja de San Sebastián y reduce las dimensiones de las obras.

También ha optado por el pequeño formato cuando ha tenido que transportar a Euskadi las piezas creadas durante algunos de sus viajes, como el que realizó a Argentina hace trece años, del que produjo unas témperas sobre papel que también mostró en Ekain.

Aclara, no obstante, que los viajes no le influyen en su proceso creativo. "No me afectan demasiado a la obra, no", ha asegurado Zumeta, para quien "las nuevas formas artísticas son ya muy difíciles".

"Lo poco que hago es con la tableta, con la que trabajo para hacer bocetos o ideas. Pero soy muy torpe para estas cosas, no me pongo al día", añade.

La nueva exposición de Zumeta en la galería Ekain permanecerá abierta desde este viernes 14 de junio hasta el próximo 28 de julio.