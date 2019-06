Olano anuncia que las conversaciones PNV-PSE comenzarán la próxima semana

San Sebastián, 13 jun (EFE).- El diputado general de Gipuzkoa en funciones, Markel Olano, ha anunciado este jueves que "las conversaciones" de su partido, el PNV, con el PSE-EE para la formación del gobierno foral en este territorio comenzarán la próxima semana, después de "la fase política" de configuración de los ayuntamientos.

Olano ha eludido "adelantarse" a esas negociaciones y pronunciarse sobre el reparto de carteras de la Diputación guipuzcoana entre ambos partidos, ni sobre una eventual pérdida de cargos de la parte socialista respecto al actual gobierno en funciones, pero ha dejado claro que "es un dato objetivo" que los jeltzales han aumentado su fuerza en las Juntas, al pasar de 18 a 20 representantes, mientras sus probables socios se han mantenido con los mismos 9 procuradores.

El presidente en funciones de la institución foral ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de la cámara en compañía del resto de miembros del grupo juntero del PNV, una vez que todos ellos han cumplido esta mañana el trámite de acreditarse.

"Las negociaciones y conversaciones" entre PNV y PSE-EE "todavía no han empezado", lo harán "la semana que viene", ésa es la "previsión" que manejan, ha informado Olano, quien no obstante ha advertido de que aún no han "fijado la fecha" concreta.

Ha indicado que dichos contactos se desarrollarán en "el contexto" del "marco general" establecido por las ejecutivas vascas de ambas formaciones en el acuerdo para la gobernabilidad en Euskadi y ha agregado que, a la hora de negociar las responsabilidades de gobierno, "evidentemente", el PNV "ha constatado" su "fortalecimiento" político por el "muy importante apoyo" recibido de los por electores guipuzcoanos el pasado 26-M.

Markel Olano ha rechazado posicionarse en torno a los posibles acuerdos PNV-PSE para gobernar en municipios en los que ninguno ha sido el partido más votado pero ambos suman mayoría, ya que, pese a ser "el momento de abordar la constitución de los ayuntamientos", las decisiones" al respecto las tomarán, al menos en el caso de su formación, las ejecutivas territoriales competentes, para después "comunicarlo localmente".

Es una cuestión de "fases", ha recalcado Olano, quien ha insistido en que él no debe "adelantarse" a "la fase política" municipal, que "se definirá antes" que la foral.

En cuanto a la nueva legislatura, ha asegurado que será para "consolidar" la estrategia "Etorkizuna eraikiz", es decir, para "profundizar en el modelo económico, social y político de Gipuzkoa", basado en "la cercanía a la ciudadanía y la gobernanza colaborativa".

"Superar la desconfianza de la gente hacia las instituciones y los responsables políticos" será "objetivo y obsesión" del futuro gobierno guipuzcoano, ha subrayado Olano, quien ha apostillado que su "actitud" será de "humildad, acercamiento y escucha", con el fin de apuntalar una " colaboración y liderazgo compartido" que haga frente a los retos de futuro de Gipuzkoa.