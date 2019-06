PSE presentará candidatos en Pasaia y Andoain si el PNV entra en el gobierno

San Sebastián, 12 jun (EFE).- El PSE-EE de Gipuzkoa presentará candidaturas a la alcaldías de Pasaia y Andoain, localidades en las que ganó EH Bildu, si obtiene un compromiso claro del PNV de que formará parte del gobierno municipal durante la legislatura.

Socialistas y nacionalistas están manteniendo contactos en las localidades en las que puede aplicarse el acuerdo alcanzado por las ejecutivas de ambas formaciones, que podría desalojar de las alcaldías a EH Bildu en cinco municipios guipuzcoanos.

Si se aplica el acuerdo, el PNV se hará el sábado con las alcaldías de Lezo, Soraluze y Mendaro, mientras que los socialistas lograrían situar a Maider Lainez como alcaldesa de Andoain y a Izaskun Gómez de nuevo al frente de Pasaia.

No obstante, fuentes del PSE-EE de Gipuzkoa han explicado a EFE que aún no han decidido si presentarán el sábado candidaturas para las alcaldías de Andoain y Pasaia, ya que reclaman garantías al PNV para que no vuelva a suceder lo que ocurrió hace cuatro años, cuando un edil independiente del grupo jeltzale en Andoain incumplió el pacto y sirvió el gobierno municipal a EH Bildu.

En este caso, el PSE-EE pretende que el PNV se comprometa a dar un paso más y no sólo apoye la investidura de sus alcaldes, sino que suscriba pactos de gobiernos en coalición que faciliten una legislatura estable en todos los municipios.