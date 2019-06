Covite exige frenar la "campaña de acoso" a la Guardia Civil en Oñati

San Sebastián, 12 jun (EFE).- El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha exigido este miércoles frenar la "campaña de acoso" a la Guardia Civil de Oñati (Gipuzkoa) donde se lleva a cabo una recogida de firmas para pedir la salida del instituto armado de la localidad y ha reclamado la implicación de Gobierno y del ejecutivo autonómico vasco en este asunto.

Covite ha criticado en un comunicado la iniciativa de recogida de firmas apoyada por el consistorio de Oñati que culminará el próximo sábado en la "jornada popular" denominada "Jare kuartela" que estará protagonizada por la "mofa" y la "burla" contra el instituto armado.

El colectivo de víctimas advierte al Gobierno de que "transigir a las reclamaciones de la izquierda abertzale" de ceder el caserío que alberga la casa cuartel para "uso del pueblo" supondría "someterse al chantaje de los herederos de ETA, lo que significaría que asesinar a más de 200 guardias civiles habría servido para algo".

Covite reclama el cese del "acoso" en esta localidad, donde en los últimos años se han llevado a cabo una veintena de actos contra la presencia de la Guardia Civil, al tiempo que ha pedido al Gobierno y al ejecutivo autonómico vasco "su implicación" en la protección del instituto armado en esta localidad.

El Gobierno Vasco "se jacta de avanzar en una supuesta convivencia al tiempo que permite la celebración de actos que fomentan la radicalización", señala el colectivo que preside Consuelo Ordóñez

Recuerda que las iniciativas contra la Guardia Civil en Oñati se encuadran en la campaña "Alde Hemendik" (Fuera de Aquí) que "ETA encargó la izquierda abertzale para aumentar el acoso contra las Fuerzas de Seguridad y sus familias y lograr su salida del País Vasco y de Navarra".

Campañas como la de Oñati y el "Ospa Eguna" de Alsasua constituyen a su juicio una "muestra de incitación al odio?, manifestado mediante un "nacionalismo agresivo que de forma directa o indirecta incita a la comisión de actos violentos contra determinadas personas o grupos, como de hecho ocurrió" en la localidad navarra, asegura.

Covite ha pedido a la Guardia Civil que se quede en Oñati "para defender a los habitantes del discurso de odio" y le ha agradecido el haber sido "punta de lanza en la lucha contra el terrorismo de ETA".

Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), ha exigido "firmeza" a las autoridades y ha criticado que "ni el Ministerio del Interior ni la Fiscalía" hayan tomado medidas contra lo que consideran un "delito de odio".

La AEGC ha recordado en un comunicado que, además de la violencia armada que impuso ETA durante 50 años, "existe la violencia psicológica" que "tratan de imponer sus herederos en localidades como Oñati".

Critican que el consistorio oñatiarra "impulse con dinero público" una iniciativa de "exaltación del sentimiento inquisidor, excluyente y neonazi del mundo abertzale", con el "único fin de denigrar a la Guardia Civil".

Aseguran que este año no se celebrará una manifestación frente al cuartel sino una "fiesta" para "celebrar la recogida de firmas" que se lleva realizando "durante un mes" con el "apoyo del Ayuntamiento a través de su web y su revista municipal,

Los promotores de la recogida de firmas señalan que la Guardia Civil es una institución "que no hace el bien a la sociedad" y preguntan " quién no se ha puesto nervioso en los controles" a lo que la AEGC responde que "todos los ciudadanos decentes y que no tienen nada que ocultar".

Considera una "vergüenza" que las familias de los agentes destinados en Oñati tengan que seguir soportando una situación de "violencia psicológica" y muestran su preocupación por las "consecuencias que esta situación pueda tener en sus hijos".