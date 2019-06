Montserrat: Sánchez está provocando inestabilidad al amenazar con elecciones

San Sebastián, 11 jun (EFE).- La exministra de Sanidad y exportavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "provocando una nueva inestabilidad" al "amenazar" con otra convocatoria electoral si no consigue los apoyos para ser investido.

Montserrat, que como eurodiputada electa participa en San Sebastián en las jornadas de estudio del grupo del Partido Popular Europeo, ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, que Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "sólo está preocupados por sus sillas".

Cree que, por esa razón, "vuelven a amenazar con un periodo de inestabilidad como el del último año, con una moción de censura, con un pacto con los independentistas, con una subida de impuestos y con una desaceleración económica".

Ha dicho que, por el contrario, el PP "siempre piensa en el interés de todos los españoles", fruto del cual inscribe los acuerdos a los que ha llegado su partido con Ciudadanos y Vox para sumar mayorías en las mesas de las asambleas de Madrid y Murcia.

Montserrat ha insistido en que el PP es un partido que "no piensa en sillas y en mantenerse en Moncloa", sino que "siempre ha pensado en el bien de todos y cada uno de los españoles".

"Lo que tiene que hacer Sánchez es un Gobierno fiable, serio, que defienda la unidad de España, el crecimiento económico, la bajada de impuestos y la creación de empleo. Lo que no puede hacer es pedir al PP aquello que durante un año ha ninguneado, no ha hablado jamás con el PP y no nos ha venido a buscar jamás", ha destacado.