Los hosteleros ven Donostia como destino para turistas dispuestos a pagar más

San Sebastián, 4 jun (EFE).- La Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa ha apostado este martes por "mantener el posicionamiento turístico" de San Sebastián como destino dirigido a "un público culto, interesado por la cultura gastronómica y dispuesto a pagar un plus" por los servicios "de calidad" que ofrecen sus alojamientos y restaurantes.

El secretario general de la agrupación de hosteleros guipuzcoanos, Kino Martínez, ha hecho esta afirmación tras presentar en la capital donostiarra, junto a los responsables de TripAdvisor y ElTenedor Fabrizio Orlando y Rafael Casas, respectivamente, un informe sobre tendencias del sector en la ciudad elaborado a partir de los datos de tráfico, opiniones y reservas de estas dos grandes plataformas on line de viajes y restauración.

Según este estudio, San Sebastián "gana peso como destino turístico" entre los usuarios que consultan España para sus vacaciones en TripAdvisor y, en concreto, sus restaurantes acumulan cerca de 2 millones de visitas a sus páginas desde 2017.

En cuanto a las opiniones aportadas, más de 33.000 durante 2018, los turistas usuarios del portal de viajes otorgan a los alojamientos de Donostia una valoración media del 4,18 sobre 5, frente al 4,10 del conjunto de España y también por encima del 4,04 de Francia.

Tanto los usuarios internacionales como nacionales, estiman de sus estancias en los hoteles donostiarras sobre todo la limpieza y la ubicación, aspectos a los que conceden una nota de 4,24 y 4,20, respectivamente, pero perciben peor su relación calidad-precio, que puntúan con un 3,89.

En el caso de los restaurantes, la valoración media asignada a Donostia es de 4,06 sobre 5, algo menos del 4,09 del conjunto nacional, pero por delante de Bilbao (3,95), Girona (3,99), Santander (3,97) o la localidad francesa de Burdeos (4,03), y también de países como Francia (4,04) o Italia (4,07).

De la oferta de restauración, lo que más valoran es su ambiente y comida, con una nota de 4,22 y 3,96, respectivamente, si bien la relación calidad-precio que tienen vuelve a ser el aspecto menos puntuado, con 3,74 sobre 5.

Sobre el sector de la restauración, los datos recopilados por ElTenedor precisan que los consumidores se decantan especialmente por la cocina tradicional vasca, elegida por un 26 % y con una puntuación de 4,12, así como por la contemporánea y creativa, seleccionada por un 7 % y con una nota de 4,18, lo que los autores del informe atribuyen a la cantidad de negocios en la zona con estrellas Michelín.

Los clientes que comen en San Sebastián gastan de media entre 40 y 45 euros por persona, aunque en verano, cuando más turistas y visitantes comen en la ciudad, esta cantidad baja a los 35 a 40 euros, a pesar de lo cual está lejos aún de los 29 euros de media que gasta un turista para comer en París.

El representante de los hosteleros de Gipuzkoa ha señalado que, a la vista del "gran volumen de datos" obtenidos, los empresarios aprecian que las inversiones y esfuerzos hechos en los últimos años "se ven reflejados en una mejora de la opinión".

Ha señalado que, en "un mercado de nicho como es San Sebastián, que no es de turismo masivo, tanto el alojamiento como la restauración se ven siempre afectados por el binomio calidad-precio", pues si se eliminara ese aspecto, la valoración de los clientes en cuanto al "desempeño general" del sector "saldría mejor".

No obstante, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa "tiene claro que ése es el posicionamiento que, como destino turístico, tenemos que mantener", dirigido a una clientela "dispuesta a pagar un plus", ha subrayado Martínez, quien ha añadido que, de esa posición, el sector "no se debe mover".