Goia: Quiero estabilidad en Donostia y la buscaré de la mejor manera posible

San Sebastián, 31 may (EFE).- El alcalde de San Sebastián en funciones, Eneko Goia (PNV), ha dicho que su "objetivo" a la hora de formar el nuevo gobierno municipal es "la estabilidad" y que la buscará "de la mejor manera posible", si bien ha señalado que con su actual socio de coalición, el PSE-EE, hay "más posibilidades" de entendimiento.

"A mi me corresponde mirar por Donostia", "quiero estabilidad" y "voy a ir a buscarla de la mejor manera posible", ha recalcado Goia, tras lo cual ha puntualizado: "a mi nadie me ha dicho que no haga" tal cosa.

El regidor donostiarra ha respondido así este viernes, tras presentar la temporada 2019 del Hipódromo de San Sebastián, a las preguntas de los informadores sobre la formación del nuevo ejecutivo local y, en concreto, acerca de las declaraciones del presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, quien dijo el martes que la negociación con los socialistas tiene "tres vértices" que van vinculados: las instituciones vascas, la investidura de Pedro Sánchez y la formación del Gobierno navarro.

Goia ha indicado que "los contactos" para la formación del gobierno en el Ayuntamiento de San Sebastián se iniciarán la próxima semana con "todos los portavoces" de los grupos para "organizar el pleno de constitución" del 15 de junio.

"Hablaré con todos y veré cuál es la opinión y disposición" de cada uno, ha dicho, pero "en primer lugar" será con el PSE-EE porque "sigue siendo el socio de gobierno a día de hoy" y "tiene lógica".

Ha subrayado que su "valoración del funcionamiento" del pacto PNV-PSE "es positiva" y que con los socialistas ha habido "facilidad" para "alcanzar niveles de entendimientos óptimos", algo que, a su juicio, "puede seguir existiendo".

"Hay más posibilidades de que sea así, pero hay que respetar y ver cuál es su disposición", ha apostillado Goia, quien no obstante ha estimado que el PSE parece tener "una posición favorable" a repetir la coalición con los jeltzales.

Respecto a los posibles retoques que pudiera sufrir un nuevo pacto con el PSE como consecuencia del aumento de representación del PNV (tenía 9 concejales y en las elecciones del 26-M ha logrado 10) y el descenso del PSE-EE (ha pasado de 7 a 5), se ha limitado a decir que "todavía" no han comenzado los contactos formales ni "entrado en esas honduras".

"Son especulaciones", ha indicado Goia, quien ha eludido hacer manifestaciones en tal sentido a través de los medios de comunicación sin haberse siquiera "sentado a hablar".