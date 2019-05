Otegi:El PNV no crece por el abertzalismo sino por votos llegados de PP y PSE

San Sebastián, 27 may (EFE).- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que el crecimiento electoral del PNV en el País Vasco no se ha producido por el lado del "abertzalismo" sino por los votos "del miedo" llegados del PP y el PSE, tras apelar toda la campaña al "cuidado que viene EH Bildu".

Otegi ha hecho esta reflexión este lunes en la sede de su coalición en San Sebastián, donde representantes de todas las formaciones que la integran han hecho un balance de los datos obtenidos en la pasada jornada electoral del 26M, que ha calificado de "históricos" tras lograr 346.000 apoyos en el País Vasco y Navarra.

Durante su comparecencia, Arnaldo Otegi ha valorado los resultados "cuantitativos" de EH Bildu en las elecciones municipales, forales y europeas que, según ha reiterado, le han llevado a ser la "primera fuerza municipalista" en Euskadi, si bien ha admitido que esta situación no ha tenido "traducción" al ámbito cualitativo, tras no imponerse al PNV en Gipuzkoa ni lograr la Alcaldía de Vitoria, entre otros objetivos.

Algo que, en su opinión, se debe a la "apelación permanente" en contra de EH Bildu realizada por el PNV que, "probablemente le ha ayudado a llevarse un montón de votos no precisamente abertzales sino del PP y del PSE".

"Éste es uno de los motivos principales, si no el que más del ensanche electoral del PNV", llevándose el voto "más conservador del país", ha insistido Otegi, antes de recordar a los jeltzales que "engordar electoralmente por ese lado y luego decir que uno tiene un proyecto abertzale no es compatible".

El líder de EH Bildu ha supuesto que, tras estos resultados, "en el PNV se impondrá la tesis de hacer otra vez un pacto estructural con el PSE" que podría llevarle a arrebatar algunas alcaldías a su formación en Gipuzkoa en lo que, irónicamente, ha calificado de "otra apuesta soberanista del PNV".

No obstante, ha preferido mostrarse cauto, y no "aventurase" a "decir si esto va a suceder", dado que sería una decisión que los jeltzales "tendrían que explicar" porque "todo el mundo sabe que éste no es el pacto que desea la mayoría de la sociedad guipuzcoana" cuando es preguntada en las encuestas en las que, según ha comentado, se decanta más por un acuerdo entre PNV y EH Bildu.

En cuanto al Ayuntamiento de Vitoria, donde su candidata Miren Larrión, no ha logrado imponerse al PNV, Otegi ha indicado que la "sorpresa" ha estado en el PSE, del que ha dicho que "nadie pensaba que iba a ser capaz de arrastrar los votos de las Generales" a las municipales como "ha ocurrido" también en Bilbao pero "curiosamente no en San Sebastián".

Respecto a los resultados de Navarra, donde los resultados electorales no sostienen el denominado "Gobierno del cambio", ha manifestado que no se debe a los resultados de EH Bildu, sino a que "la izquierda estatal se ha desinflado", lo que "pone en cuestión" ese cambio.

En este asunto ha profundizado asimismo la candidata navarra Bakartxo Ruiz, también presente en la rueda de prensa, quien ha apostado por "hacer una análisis de la situación" entre las "fuerzas del cambio" para "ver qué posibilidades" existen de "seguir avanzando" en la "hoja de ruta" que ha trabajado "en los últimos cuatro años".

Finalmente, Arnaldo Otegi ha vuelto a felicitarse por los "espectaculares" resultados "jamás" logrados por la izquierda abertzale y que, según ha comentado, son "para felicitarse" ya que, a su entender, su formación seguirá creciendo en el futuro.

Otegi ha reiterado, en este sentido, su voluntad de "seguir avanzando" en la vía de la soberanía como "instrumento que sirva para hacer otras políticas públicos", un nuevo modelo educativo y sanitario, en la igualdad y en la asistencia pública.