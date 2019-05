Los socorristas de San Sebastián podrían iniciar el verano con movilizaciones

San Sebastián, 23 may (EFE).- Los socorristas que se ocupan de la seguridad en las playas de San Sebastián podrían iniciar la temporada con paros en el caso de que la nueva adjudicataria no respete las condiciones recogidas en el acuerdo alcanzado el año pasado, que permitió la desconvocatoria de una huelga indefinida.

La portavoz de ELA Maddi Aspiazu, acompañada por representantes de los socorristas, ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en San Sebastián en la que ha acusado al Ayuntamiento de la ciudad de "no haber cumplido su palabra".

Aspiazu ha dicho que el consistorio no ha respetado lo que "firmó" el verano pasado en el acuerdo que puso fin a las movilizaciones de los socorristas en el que se "comprometió a poner los recursos suficientes para garantizar la aplicación del nuevo convenio y a introducir la subrogación obligatoria en los pliegos".

"La subrogación obligatoria fue indispensable a la hora de llegar a un acuerdo, pero el Ayuntamiento no ha introducido esta condición en los pliegos poniendo en duda la continuidad de los veteranos en el servicio y el reconocimiento de su antigüedad", ha denunciado.

Aspiazu ha asegurado que el Ayuntamiento de San Sebastián ha sido el único que no ha introducido esta condición en los pliegos para adjudicar este servicio que finalmente será ofrecido por la empresa BPXport después de que quedara anulada la oferta de la Cruz Roja, la única entidad que se había presentada al concurso, por errores en la presentación.

Ha advertido de que los "trabajadores tienen claro que harán todo lo que esté en sus manos tanto sindical como jurídicamente para blindar el acuerdo conseguido en agosto de 2018".

Aspiazu ha explicado que BPXport, que se hizo cargo del servicio tras un procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia, aún no ha aclarado si respetará o no las condiciones conseguidas el año pasado y tampoco ha desvelado con qué trabajadores contará cuando apenas quedan nueve días para el 1 de junio.

Maddi Aspiazu ha advertido de que los socorristas iniciarán nuevas movilizaciones este verano si no se garantizan al 100 % las condiciones del acuerdo conseguido.

En su opinión, el objetivo del Ayuntamiento al no incluir el compromiso de subrogación no es otro que "abaratar costes" ya que así "no se reconocería la antigüedad" de los más veteranos en sus retribuciones salariales.