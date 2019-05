Winkler: Es muy valiente plantear "Cárdeno adorno" como lectura en institutos

San Sebastián, 22 may (EFE).- La escritora austríaca Katharina Winkler narra la experiencia de una mujer maltratada en su primera novela, "Cárdeno adorno". Sabe que en algunos centros en España se ha propuesto como lectura para estudiantes y alaba ese "valentía", pues asegura que en su país y Alemania la conveniencia de su presentación en institutos ha creado "polémica".

Winkler lo comentaba este miércoles en San Sebastián, tras recoger el Premio Euskadi de Plata, un galardón que el que el Gremio de Libreros de Gipuzkoa otorga a aquellos libros que cree que merecen un mayor recorrido en este mundo veloz del sistema de novedades editoriales, según ha recordado el presidente de esta asociación, Adolfo López Chocarro.

La distinción en la modalidad de literatura en euskera ha correspondido a Yoseba Peña por "Hariak", una novela que protagonizan tres mujeres de la misma familia y que es también parte de la historia de Euskadi de los últimos 90 años.

Ambos han recogido el premio esta mañana, y esta tarde asistirán en la Sala Club del teatro Victoria Eugenia a una función "teatralizada y musicalizada" de algunos fragmentos de sus libros.

En rueda de prensa, Winkler se ha mostrado muy agradecida por cómo han recibido los lectores castellanohablantes su novela, en la que se sirve de un lenguaje marcadamente poético para hablar de la historia de Filiz, una mujer turca a la que su padre trató como médico rural, aunque fue su madre quien descubrió que sufría malos tratos.

Aunque sitúa la novela en Turquía y sabe del riesgo de que se pueda interpretar que traslada el problema del maltrato fuera de Europa, asegura que "Cárdeno adorno" "no tiene nada que ver con un contexto geográfico y cultural determinado".

"La historia no va por ahí, en absoluto, está enraizada en lo más profundo de la psique humana y puede ocurrir en cualquier lugar. Sucede en cualquier sitio donde haya una persona que crea tener derecho sobre la independencia y la libertad de otro ser humano", ha recalcado.

Ha destacado que España le han pasado dos cosas "muy importantes" que no le han ocurrido en otros países. La primera de ellas, la forma en que el libro ha sido recibido en los institutos.

Winkler ha explicado que frente a reacciones como las de centros de Bachiller de Austria y Alemania, donde se ha debatido si era "correcto o no tratar una novela como ésta con chicos de 17 años", en España se ha planteado "si no sería interesante introducirlo como lectura escolar".

"Me parece muy valiente que la sociedad tenga la confianza en que los chicos puedan realmente hacer frente a un libro así", ha señalado.

Ha añadido, además, que España ha sido el único lugar, en que se le ha acercado una persona del "área de la política" -una asesora del Gobierno del área de prevención de la violencia doméstica en Madrid- que, además de haber leído su obra, le ha hablado de las posibilidades de utilizarlo como material de trabajo.

Pese a toda la dureza de la novela, "Cárdeno adorno" no tiene un desenlace fatal.

"Si esta historia no hubiera tenido un final positivo no lo habría soportado y no la habría compartido con el mundo. La he querido compartir porque es una historia en la que hay esperanza, en la que lo que parece imposible es posible. Es posible la emancipación aunque en origen parezca que no hay salida", ha resaltado.

Winkler asegura que no podría escribir historias que no trataran "temas profundamente existenciales" y que siempre que éstos se abordan acaban teniendo "aspectos políticos".

"De hecho, no tenía en mente ningún interés sociopolítico cuando escribí este libro, pero posteriormente me ha fascinado el efecto y las repercusiones sociopolíticas que ha tenido", ha manifestado la escritora austríaca, que espera que su segunda novela tenga también "un tinte ulterior sociopolítico".

Subraya que la literatura "no pueden ofrecer respuestas", que "lo único que puede y debe hacer es formular las preguntas correctas que nos permitan a todos crecer juntos buscando las respuestas a estas preguntas".