Eneka Fernández y Raisa Álava realizarán residencias artísticas en Breslavia

San Sebastián, 21 may (EFE).- Las artistas Eneka Fernández y Raisa Álava han sido seleccionadas para desarrollar sendos proyectos en Breslavia (Polonia) relacionados con la autoedición dentro del programa de residencias heredado de Donostia 2016.

Es el sexto año consecutivo que se lleva a cabo esta iniciativa con la ciudad que compartió hace tres años la Capitalidad Europea de la Cultura con San Sebastián. Ahora se inscribe en el programa Artists In Residence Programme Wroclaw, AIR Wro, con el que colabora el Instituto Vasco Etxepare.

Sí es la primera vez que la elección de las artistas se hace con una invitación directa, sin convocatoria pública previa, según ha explicado el director para la Promoción y Difusión de la Cultura Vasca de Etxepare, Imanol Otaegi, en una rueda de prensa en la que ha participado también la directora del Instituto, Irene Larraza, y las dos artistas seleccionadas.

La guipuzcoana Eneka Fernández (Pasaia, 1977), licenciada en Historia del Arte, apasionada de la edición independiente y creadora de la plataforma Fanzinat, para difundir y distribuir fanzines, llevará a cabo un mapeo de la escena de la autoedición en Breslavia.

Fernández disfrutará de una estancia de seis semanas entre junio y julio en la ciudad polaca, donde pretende localizar a autores, editores, imprentas, diseñadores, librerías y colecciones privadas para llevar a cabo su registro, que luego reflejará en un plano digital y otro físico.

Tras la presentación pública de esta investigación, en una segunda fase del proyecto, organizará un encuentro entre los agentes ya identificados, que ha llamado "clínica de autoedición" y que plantea como una puesta en común sobre los obstáculos y dudas que tiene cada uno para llevar adelante sus proyectos, de forma que entre todos puedan hallar soluciones a sus problemas.

La alavesa Raisa Álava (Araia , 1990) realizará una "visita de estudio" del 3 al 23 de junio para llevar a cabo un proyecto ligado al mundo del cómic, que es una disciplina sobre la que esta graduada en Bellas Artes realizó un máster en Barcelona tras acabar su carrera.

Durante su estancia, además, impartirá el taller "Do It Yourself! Do It Basque Way!", en el que en la primera jornada se creará un fanzine entre todos los participantes y en la segunda, cada uno diseñará el suyo propio.