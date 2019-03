Bildu lamenta la falta de "un criterio claro" para las placas de Donostia

San Sebastián, 20 mar (EFE).- EH Bildu ha lamentado este miércoles la ausencia de "un criterio claro para colocar las placas" de las víctimas del terrorismo y de los abusos policiales que el Ayuntamiento de San Sebastián comenzará a instalar en distintos puntos de la ciudad a partir del próximo sábado.

Las primeras de ellas serán cuatro placas de 25 por 25 centímetros que quedarán colocadas en el suelo a la altura del número 9 de la Avenida de la Libertad, donde ETA mató en 1976 al entonces presidente de la Diputación de Gipuzkoa, Juan María de Araluce, a su chófer, José María Elícegui, y a sus escoltas, los policías Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores.

EH Bildu critica ahora, en un comunicado, la ausencia de "un criterio claro" para "colocar" y elegir los sitios en los que serán emplazadas las futuras placas, así como el hecho de que hayan quedado "fuera" de esta iniciativa las víctimas de las "vulneraciones del derecho a la vida de autoría confusa".

Ha reprochado asimismo al consistorio que "en ningún momento" se haya buscado su "complicidad" a la hora de "trabajar esta cuestión".

"Igualmente hemos subrayado que era imprescindible cuidar absolutamente todas las víctimas", recalca la coalición que recuerda cómo ha reclamado "una y otra vez que se reconozca el dolor de todas ellas" y que "se les cuide con el respeto que se les debe", algo que en su opinión "no se ha hecho".

"Si se quieren evitar discriminaciones dolorosas es determinante conocer en base a qué criterios se va a decidir el orden de prelación respecto a la colocación de las placas", añade EH Bildu, antes de criticar que tampoco exista un "criterio claro" en este sentido.

Tras reconocer que no es posible "cambiar el pasado" pero sí se puede "actuar para que el futuro sea diferente", la formación abertzale se muestra esperanzada en que, "al colocarse las placas de una en una, en el futuro exista la oportunidad de completar las listas con quienes faltan" porque, según señala, es preciso "trabajar para no dañar a las familias de quienes están en ellas pero también para no hacerlo a quienes no lo están".