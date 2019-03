Izagirre quiere "mejorar Gipuzkoa" con otro modo de hacer política

San Sebastián, 19 mar (EFE).- El candidato de EH Bildu a diputado general de Gipuzkoa, Juan Karlos Izagirre, ha dicho que su equipo se marca el objetivo de "mejorar" el territorio desde el convencimiento de que es necesario implantar "otro modo" de hacer política que apueste por la participación ciudadana o el equilibrio territorial.

Izagirre ha hecho estas declaraciones este martes en San Sebastián durante el acto de presentación de las candidaturas de EH Bildu a las Juntas Generales de Gipuzkoa, que encabeza él por la circunscripción de Donostialdea; Lohitzune Txarola por Bidasoa-Oiartzun; Marian Beitialarrangoitia por Oria, y Mikel Biain por Deba-Urola.

El exalcalde de San Sebastián y aspirante a diputado general de Gipuzkoa por EH Bildu ha asegurado que las propuestas de trabajo que plantea la colación abertzale para el territorio "tienen mayor vigencia en el contexto político actual de negación de derechos nacionales y recortes de derechos sociales y laborales".

Izagirre ha opinado que es el momento de "acabar con las decisiones que se toman entre cuatro paredes, en despachos inaccesibles, dando la espalda a la ciudadanía" y de poner en marcha "procesos participativos de los de verdad, no de maquillaje, impulsados y apoyados desde las instituciones".

Ha aludido asimismo al desequilibrio territorial que, a su juicio, existe en Gipuzkoa, donde "gran parte de los recursos destinados por la Diputación" se quedan únicamente en San Sebastián.

"Nosotros no decimos que no haya que invertir en Donostia. No cabe duda de que Donostia es Gipuzkoa, pero no se puede negar que Gipuzkoa es mucho más" que su capital, ya que es un territorio conformado por "muchos y diversos municipios", ha defendido.

En cuanto a las políticas sociales, Izagirre ha dicho que no se puede hablar de unos "servicios sociales que garantizan el bienestar de las personas que más lo necesitan cuando las propias trabajadoras de esos servicios no cuentan con unas condiciones laborales dignas".

"Éso es algo que no podemos permitir en Gipuzkoa", ha remarcado el candidato de EH Bildu, quien ha criticado asimismo la proliferación de "grandes superficies de hipermercados y 'macrotiendas' de grandes cadenas internacionales" que "generan empleo precario y condenan a su desaparición al comercio local y a la propia vida de los barrios". "Desde las instituciones tenemos mucho que hacer para mejorar todo ello", ha añadido.

Izagirre ha apostado por "otro modo" de hacer política en Gipuzkoa y ha defendido la determinación y el talento que existe en la candidatura con la que EH Bildu concurre a las Juntas Generales de Gipuzkoa.

El actual portavoz de la coalición en el parlamento provincial, Xabier Olano, quien ya comunicó su decisión de no repetir como cabeza de lista de la coalición abertzale ocupa en esta ocasión el sexto puesto en la plancha de EH Bildu por la circunscripción del Oria.