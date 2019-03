Bildu se presenta como el "voto útil contra las "derechas cavernícolas"

San Sebastián, 17 mar (EFE).- El cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha asegurado que la coalición abertzale representa la "garantía y el voto más útil" para impedir el avance de las "derechas cavernícolas".

Matute ha hecho estas declaraciones en San Sebastián en el acto de presentación de las candidaturas que EH Bildu presentará al Congreso, encabezadas también por Mertxe Aizpurua (Gipuzkoa), Iñaki Ruiz de Pinedo (Álava) y Bel Pozueta (Navarra), madre de uno de los jóvenes condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua.

Oskar Matute ha dicho que estas elecciones se producen en un momento político crucial en el que, a su juicio, los soberanistas de izquierdas representan el "voto más útil", serán la "llave" y "determinarán quién y cómo se gobierna el Estado español".

Ha afirmado que son "la garantía" para impedir el avance de las "derechas cavernícolas" que sueñan con un "Estado unitario, recentralizador" que puede definirse como el de "una España en blanco y negro, con la procesión y los toros obligatorios".

Tampoco comparte EH Bildu la actitud del "PSOE y sus aliados" que, a juicio de Matute, plantean "mantener un statu quo" que sigue "negando el derecho a decidir e imponiendo un modelo económico que devasta la dignidad de las personas".

"Así no se frena a la bestia", ha advertido Matute, quien ha defendido la opción que representan "EH Bildu y sus aliados", entre ellos ERC, que quiere "acabar con los cimientos del régimen del 78 para abrir la puerta a la libertad".

Matute ha asegurado que las izquierdas soberanistas serán "determinantes" tras los comicios generales y ha dicho a todo aquel que quiera gobernar que "no vale con ser un freno, un dique de contención frente a las políticas de las derechas sino que hay que apostar por un modelo de democracia plena para los pueblos y las personas".

"No contemplamos un escenario de intercambio de cromos con un Gobierno de derechas como puede que tal vez piensen otros", ha advertido Matute, al tiempo que ha insistido en la necesidad de "avanzar en el derecho a decidir".

En el acto, también ha tomado la palabra la candidata navarra Bel Pozueta, quien ha asegurado que EH Bildu llevará "la reivindicación de la justicia hasta Madrid".

En su opinión, la unión con diferentes alternativas, en alusión al acuerdo alcanzado con ERC, al que esperan sumar a otras fuerzas políticas, les dará "fortaleza" para hacer frente a la "diversidad de injusticias" que, a su juicio, sufren diferentes colectivos como las mujeres, los pensionistas, los trabajadores en precario y los jóvens.

Se ha referido asimismo a las condiciones "vergonzosas" que ha visto en las cárceles, donde se "encierra a las personas que no están de acuerdo con el sistema". "Me acuerdo de los presos políticos catalanes pero también de muchas personas jóvenes y no tan jóvenes que por luchar por el derecho a decidir de un pueblo están sufriendo una represión injusta", ha concluido.