Bildu culpa al PNV de la dimisión de Darpón por "negar la evidencia"

San Sebastián, 15 mar (EFE).- La responsable institucional de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha responsabilizado al PNV de la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, por su actitud de "negar la evidencia" respecto a las irregularidades de las oposiciones de Osakidetza.

Bietialarrangoitia ha señalado, en una rueda de prensa, que "el PNV es responsable de que esto haya terminado aquí, por no haber tomado medidas y haber intentado negar la evidencia en todo el proceso".

Ha replicado al PNV, que sostiene que Darpón no responsable de las irregularidades, con el argumento de que "cuando no se adoptan medidas para hacer frente" a las anomalías en las oposiciones y no se subsanan estos errores, "uno termina convirtiéndose en el responsable de todo lo que ocurre".

"El señor Darpón ha terminado siendo el responsable por la propia actuación de negación de lo que estaba ocurriendo", ha abundado Beitialarrangoitia.

La dirigente abertzale ha advertido de que "cambiar a una persona, si no se cambian las políticas, si no se cambia la forma de hacer las oposiciones y no se depuran los procedimientos y las responsabilidades de lo que rodea al sistema de oposiciones, nada se habrá solucionado".