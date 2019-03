El PNV dice que Ubarretxena ya anunció que no podía ir al homenaje a Carrasco

San Sebastián, 10 mar (EFE).- El PNV de Arrasate (Gipuzkoa) ha expresado su malestar con el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, por afear la ausencia el pasado sábado de la alcaldesa, María Ubarretxena, en el homenaje que los socialistas tributan anualmente en esta localidad al edil Isaías Carrasco, asesinado por ETA en 2008.

"Echo en falta a gente que otros años ha venido, se ha sacado la foto y no ha vuelto. O me hace falta una alcaldesa que sí, que muy bien, que después de habérselo reclamado los socialistas y la familia de Isaías, organizó un homenaje en la memoria", dijo ayer Andueza.

En el primer caso, el dirigente del PSE-EE aludía a la inasistencia al acto de representantes de EH Bildu que sí habían acudido en 2018, y en el segundo a la ausencia de la alcaldesa, después de que el pasado noviembre el consistorio tributara a Carrasco su primer homenaje oficial en más de diez años.

En un comunicado, el PNV de Arrasate se muestra ahora "extrañado y molesto" por estas declaraciones ya que, según desvela, "en la semana previa" la alcaldesa había trasladado "personalmente" a la familia Carrasco y a los miembros del PSE-EE de la localidad que, "por motivos personales no podría acudir al acto".

Ademçás, según el PNV, también les comunicó que "la representación del ejecutivo jeltzale así como del consistorio correría a cargo de su portavoz en el ayuntamiento, Anuska Ezkurra, y del edil Ander Garay", quienes "asistieron al homenaje".

Por su parte, el secretario del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha explicado, en declaraciones a EFE, que "no tenía conocimiento de tales circunstancias" y por este motivo hizo "aquel pronunciamiento".

No obstante, se ha mostrado extrañado por que al PNV le haya "molestado mucho" su alusión a que "no estaban" y sin embargo "hayan obviado lo importante y lo nuclear" de su discurso, en el que acusaba al consistorio "no haber puesto" que Isaías "había sido asesinado" en la placa" colocada en su memoria. "Les preguntaría a ver si sobre eso tienen algo que decir", ha concluido Andueza.