La Fiscalía investigará los cuatro últimos incendios forestales de Gipuzkoa

San Sebastián, 28 feb (EFE).- La Fiscalía de Gipuzkoa investigará los cuatro últimos incendios forestales declarados en este territorio por si pudieran existir indicios de la comisión de delito en alguno de ellos, han informado este jueves a Efe fuentes del Ministerio Público.

Con este fin, la Fiscalía de Medio Ambiente de Gipuzkoa ha ordenado ya la apertura de unas diligencias de investigación sobre los fuegos registrados el pasado miércoles en el monte Jaizkibel, situado entre los municipios de Pasaia y Hondarribia, y en un paraje forestal del barrio de Aginaga de Eibar.

El incendio declarado el pasado martes en el parque natural de Aralar, en la zona de Zabalegi de Amezketa, y el registrado el pasado día 21 de febrero en un paraje del monte Hernio, en Errezil, completan los hechos sobre los que la Fiscalía desarrollará sus averiguaciones.

Según la Diputación de Gipuzkoa, el fuego del monte Jaizkibel se saldó con una docena de hectáreas de bosque, pastos y monte bajo quemadas.

Este monte, que está declarado como Lugar de Interés Comunitario (LIC), incluido en la Red Natura 2000 desde 2004, alberga una variedad importante de microhábitats tanto de flora como de fauna, además de ser un espacio de gran interés para la migración de aves que cuenta también con importantes yacimientos arqueológicos.

En Jaizkibel, las llamas se declararon sobre las 16.30 horas en cuatro puntos distintos, con una separación de cerca de un kilómetro entre los focos, y no pudieron ser sofocadas hasta las 21.30 horas debido a las condiciones cambiantes del viento que dificultaron las tareas de extinción, según señalaron los bomberos.

Poco antes, sobre las 15.40 horas, efectivos de los parques de Gipuzkoa y Bizkaia, habían logrado apagar otro incendio de monte bajo localizado en el barrio de Aginaga, en Eibar.

El día anterior, un tercer fuego, que la Diputación de Gipuzkoa considera que podría haber sido provocado, consumió entre 20 y 30 hectáreas de pastos de altura y matorrales en la zona de Zabalegi, en Amezketa, un área muy próxima al parque natural de Aralar.

El último incendio que será investigado por la Fiscalía es el ocurrido el pasado día 21, que se saldó con siete hectáreas quemadas en el paraje de Gazume del monte Hernio, en la localidad de Errezil.

El colectivo ecologista Eguzki ha opinado este jueves que tras estos incendios podrían estar "los intereses de aquellos ganaderos que creen que el monte es suyo y solo suyo".

"Algunos pueden pensar que es consecuencia exclusiva de la meteorología de este seco mes de febrero pero no, desgraciadamente no son la escasez de precipitaciones ni el viento sur los desencadenantes de estos incendios", ha denunciado Eguzki en una nota, en la que dice no apreciar "ningún factor de casualidad" en estos fuegos.

"Es simplemente que los que tienen intereses en utilizar esas zonas para su 'ganado-ganancia', aprovechan la climatología para quemar el monte. Aunque a veces se les va la mano", según la denuncia realizada por este colectivo en su comunicado.