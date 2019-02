Eguzki ve intereses ganaderos tras los incendios de la cornisa cantábrica

San Sebastián, 28 feb (EFE).- La asociación ecologista Eguzki ve "los intereses de aquellos ganaderos que creen que el monte es suyo y solo suyo", tras los incendios forestales declarados en los últimos días en distintos puntos de la cornisa cantábrica.

"Algunos pueden pensar que es consecuencia exclusiva de la meteorología de este seco mes de febrero pero no, desgraciadamente no son la escasez de precipitaciones ni el viento sur los desencadenantes de estos incendios", señala Eguzki en una nota en la que no aprecia "ningún factor de casualidad" en los fuegos.

"Es simplemente que los que tienen intereses en utilizar esas zonas para su 'ganado-ganancia', aprovechan la climatología para quemar el monte. Aunque a veces se les va la mano", denuncia este colectivo en su comunicado.

En su opinión, estas personas, "pretenden obtener beneficios para sus rebaños" practicando una "tecnología neolítica" e "importándoles poco o casi nada, el medio ambiente, la biodiversidad, el cambio climático y la salud de los ciudadanos".

Por estos motivos, Eguzki insta a la Diputación de Gipuzkoa a que "prohíba el pastoreo en aquellos terrenos públicos en los que se produzcan incendios que precisen de la actuación de los bomberos, como mínimo, durante los cinco años siguientes" al siniestro.

Asimismo, demanda al Gobierno Vasco que "intensifique y mejore los protocolos de investigación ante estos incendios" porque "son muy pocos los casos en los que se da con los autores y pocas también las dotaciones para investigar y evitar los delitos ambientales".

La asociación conservacionista reclama también a los distintos ayuntamientos y mancomunidades que "establezcan protocolos de actuación e información a la población para cuando se produzcan episodios de contaminación del aire".