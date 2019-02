Limpiadoras de comisarías en huelga se concentrarán en Lehendakaritza

San Sebastián, 25 feb (EFE).- Las trabajadoras de la limpieza de comisarías y sedes judiciales de Gipuzkoa se concentrarán el próximo martes en Vitoria ante las puertas de la Lehendakaritza, al cumplirse 161 días de huelga, para reivindicar mejoras laborales y la equiparación salarial con el sector de la limpieza viaria.

Por este motivo, según explica ELA en una nota, en su protesta ante Lehendakaritza las trabajadoras irán "caracterizadas" como los operarios de la limpieza viaria con el fin de "interpelar al Gobierno Vasco" sobre "si hace falta ser hombre" para "tener unas mejores condiciones salariales" y "terminar así con la brecha salarial".

"Denunciamos también que tras 161 días de huelga seguimos sin reunirnos ni con el departamento de seguridad no con el de Justicia. Por lo tanto, el Gobierno Vasco no hace más que demostrar que no hay voluntad política para acabar con la brecha salarial que sufren estas trabajadoras", concluye la nota.