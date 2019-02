Intercambio epistolar de Iban Zaldua y James Robertson como eco de DSS2016

San Sebastián, 19 feb (EFE).- El escritor vasco Iban Zaldua y el escocés James Robertson participarán en un intercambio epistolar en los próximos meses en el que reflexionarán sobre Europa, identidad, lengua y literatura como parte de una iniciativa del Instituto Vasco Etxepare, que ha recuperado a su vez un proyecto de Donostia 2016.

Se trata de "Chejov vs. Shakespeare", que durante el año de la Capitalidad Europea de la Cultura planteó el intercambio de misivas entre escritores como Héctor Abad Faciolince y Fernando Aranburu, Ángel Erro y Patrik Ourednik, Bernardo Atxaga y Bashkim Shehu, Harkaitz Cano y Dubravka Ugresic, Eider Rodríguez y Belén Gopegui, y Luisa Etxenike y Mircea Cartarescu, entre otros.

Etxepare lo ha retomado con motivo del programa "Scotland Goes Basque" que está desarrollando este año en Escocia para dar a conocer el euskera y la cultura y las artes del País Vasco y así "estrechar lazos" entre ambas regiones.

Zaldua y Robertson se cruzarán seis cartas cada uno, lo que permitirá conocer el punto de vista sobre los asuntos propuestos de Zaldua y de Robertson, quien en su última novela "And The Land Lay Still", de 2010, repasa los últimos 60 años de la historia de Escocia.

Este autor ha mostrado varias veces su interés por la política internacional, la historia, la cultura y la lengua escocesas, informa el Instituto Etxepare en un comunicado, en el que recuerda por otro lado que en las publicaciones de Zaldua abundan las reflexiones sobre la identidad y la lengua vascas.

Tras el cruce epistolar, que será en euskera y escocés, los dos autores se encontrarán en agosto una mesa redonda en el Edinburgh Book Festival.

Además, su correspondencia se editará en un libro, al igual que se hizo con la que mantuvieron los escritores que participaron en la iniciativa de San Sebastián 2016.