Egibar:Las naciones se hacen fuertes de abajo arriba, ese es nuestro proyecto

San Sebastián, 18 feb (EFE).- El presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, ha asegurado este lunes que "los pueblos y las naciones se hacen fuertes de abajo arriba" como defiende el "proyecto" de su partido.

"En comparación con otros partidos políticos, nuestra principal ventaja es tener un proyecto común, un equipo y eso es lo que nos hace verdaderamente fuertes", ha dicho Egibar durante un acto electoral de su formación en Pasaia (Gipuzkoa), en el que ha participado junto a la candidata jeltzale a la Alcaldía de la localidad, Nahikari Otermin.

"Tenemos un proyecto de pueblo, territorio y nación. Los pueblos no se construyen de arriba abajo. Así se puede mandar pero no construir. Los pueblos y las naciones se hacen fuertes de abajo arriba y ese es nuestro proyecto, nuestra principal ventaja, que otros no tienen porque hasta hace poco no han creído en la política y han optado por otras vías", ha dicho Egibar.

Según informa el PNV en una nota, el dirigente jeltzale ha destacado también la "experiencia y proximidad" de su formación hacia la ciudadanía, lo que le permite "conocer cuáles son los principales problemas y cómo hacerles frente para saber qué proyectos son necesarios", como en el caso de Pasaia.

Durante el acto, celebrado en el nuevo paseo peatonal y ciclista de la localidad, Nahikari Otermin, que esta legislatura ha sido la edil responsable de Urbanismo de Pasaia, ha explicado que esta obra es el "resultado de mucho trabajo" y "el punto de partida de la regeneración" de la localidad.

Otermin ha opinado no obstante que Pasaia "necesita un cambio" con "un equipo de gobierno, un partido y una alcalde euskaldun que defienda a los intereses" de su ciudadanía y que "trabaje proyectos de futuro para darle el impulso definitivo que necesita?.

"Me comprometo a tener en cuenta a todos los pasaitarras y a trabajar para toda la ciudadanía desde la cercanía, la transparencia y el buen gobierno, dando voz a los vecinos y gestionando de manera eficaz y eficiente los recursos disponibles", ha señalado.

Ha avanzado además su intención de promover la economía y el empleo de calidad, garantizar y mejorar el bienestar de las personas, y seguir impulsando la regeneración de Pasaia, para que "pase de ser uno de los lugares más degradados de Gipuzkoa, a ser un municipio del que todos nos sintamos orgullosos".

"Pondremos en valor nuestra identidad y nuestro municipio, impulsaremos nuestra cultura y el euskera y daremos pasos hacia la igualdad entre hombres y mujeres para hacer de Pasaia un municipio más euskaldun e igualitario y culturalmente vivo", ha concluido.