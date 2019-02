Itxaso: Gipuzkoa seguirá condenada a perder 60 millones de euros anuales

San Sebastián, 16 feb (EFE).- El teniente de diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso (PSE), ha advertido de que este territorio seguirá "condenado a perder 60 millones de euros anuales mientras no se modifique la actual Ley de Aportaciones".

Itxaso ha comparecido este sábado en San Sebastián, junto al secretario general de los socialistas guipuzcoanos Eneko Andueza, para analizar las repercusiones que tienen para Gipuzkoa las decisiones adoptadas en el último Consejo Vasco de Finanzas.

En dicha sesión, se acordó ampliar el fondo de ajuste con el objetivo de amortiguar el impacto negativo que la actual Ley de Aportaciones provoca a los territorios de Gipuzkoa y Álava, ha informado el PSE en un comunicado.

Denis Itxaso ha acusado al diputado general, Markel Olano, de jugar un "papel débil" en la "negociación interna del PNV" que, a su juicio, se ha saldado con un "parche", en alusión a la creación del fondo extraordinario.

"Estamos ante un tema importante para Gipuzkoa. Tan importante como los 600 millones de euros que hemos aportado de más en los últimos diez años. Son 60 millones al año que Gipuzkoa podría destinar a mejorar un 20 % el presupuesto de sus servicios sociales o a subir un 15 % la aportación a sus ayuntamientos a través del FOFIM", ha denunciado.

En cuanto a las negociaciones sobre este asunto, Itxaso ha asegurado que éstas se han realizado siempre en el "ámbito interno del PNV, con el pretexto de que al ser todos los interlocutores del mismo partido se facilitaban las cosas".

"Lo que no es de recibo es que tras cuatro años de negociación, de esa negociación asumida en exclusiva por el PNV, se nos diga ahora que el parche para hacer que este año perdamos menos pero sigamos perdiendo y que una ley injusta siga vigente, es un éxito". "No lo es y no puede volver a pasar", ha recalado.

En su opinión, "Gipuzkoa debe defender sus intereses sin complejos" lo que significa "establecer una posición de fortaleza, forjando alianzas con el resto de los grupos políticos, ampliando todo lo posible el perímetro del acuerdo, y buscando en otros territorios, como Álava, posiciones e intereses comunes".