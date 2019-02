Viernes 15 de febrero de 2019

ELECCIONES GENERALES.- Bilbao.- El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, analiza la declaración institucional de Pedro Sánchez, en la que el presidente del Gobierno desvela la fecha de las próximas elecciones generales. (foto)

ENSEÑANZA CONCERTADA -Vitoria- Representantes de varias federaciones de asociaciones de padres y madres de centros educativos de iniciativa social comparecen en comisión parlamentaria para explicar su postura ante el conflicto laboral en la enseñanza concertada, donde varios sindicatos han convocado otras diez jornadas de huelga en los meses de marzo, abril y mayo (foto).

INDUSTRIA INNOVACIÓN -San Sebastián- La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, presenta el EIT Manufacturing, considerada la mayor red de innovación en fabricación 4.0 de Europa en una jornada que reunirá a más de 150 representantes del sector (foto)

PEINE VIENTO -San Sebastián- El consejero de Cultura, Bingen Zupiria, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, hablan sobre la protección del Peine del Viento en un acto en el que participan Rocío Peña y Pedro Chillida, familiares del arquitecto Luis Peña Ganchegui y el escultor Eduardo Chillida (foto)

AGENDA

------

POLÍTICA

--------

10:00h.- Vitoria.- AYUNTAMIENTO VITORIA.- El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, analiza los asuntos de actualidad municipal tras la Junta de Gobierno local. Ayuntamiento

11:00h.- Bilbao.- BILBAO PGOU.- El grupo municipal de Udalberri explica su posición sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bilbao. Ayuntamiento

12:00h.- Vitoria.- PARTIDOS PP.- La candidata a alcaldesa y portavoz de PP Vitoria, Leticia Comerón, presenta el proyecto "Vitoria-Gasteiz Ciudad del Deporte y de la Salud" un acto al que asisten más de un centenar de personas vinculadas al deporte y a la salud (foto). Centro de Actividad Física Adaptada "Almudena Cid" (Gabriel Celaya nº 15)

ECONOMÍA

--------

11:00h.- San Sebastián.- INDUSTRIA INNOVACIÓN .- La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, presenta el EIT Manufacturing, considerada la mayor red de innovación en fabricación 4.0 de Europa en una jornada que reunirá a más de 150 representantes del sector (foto). Palacio Miramar

11:30h.- San Sebastián.- SAN SEBASTIÁN TURISMO .- El concejal de Impulso Económico, Turismo y Comercio, Ernesto Gasco, el diputado de Cultura, Denis Itxaso, y el director de Basque Tour, Harkaitz Millán, presentan la imagen de San Sebastián. Palacio Miramar

11:30h.- San Sebastián.- CONSEJO FINANZAS.- El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el diputado de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga, informan a las Juntas de Gipuzkoa de los contenidos de la reunión del Consejo Vasco de Finanzas. Juntas Generales

JUSTICIA E INTERIOR

-------------------

11:30h.- Bilbao .- ETA PRESOS.- Todos los sindicatos mayoritarios realizan su concentración mensual en demanda del cambio de la política penitenciaria que se aplica a los reclusos de ETA. Plaza Moyua

SOCIEDAD

--------

09:30h.- Vitoria .- ENSEÑANZA CONCERTADA .- Representantes de varias federaciones de asociaciones de padres y madres de centros educativos de iniciativa social comparecen en comisión parlamentaria para explicar su postura ante el conflicto laboral en la enseñanza concertada, donde varios sindicatos han convocado otras diez jornadas de huelga en los meses de marzo, abril y mayo (foto). Parlamento Vasco

10:00h.- Bilbao.- BILBAO RECONOCIMIENTOS.- El Ayuntamiento de Bilbao celebra un Pleno Extraordinario para aprobar y entregar la Medalla de Oro de la Villa al Colegio de Enfermería de Bizkaia. Ayuntamiento

10:30h.- Bilbao.- MENORES GUERRAS.- El director de Internacional y Programas Humanitarios de Save the Children, David del Campo, presenta el informe "No a la guerra contra la infancia". Sede de Save the Children. Hurtado de Amézaga, 20.

11:45h.- Vitoria.- CÁNCER INFANTIL.- La diputada foral de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta, y la presidenta de Aspanafoa, Maite Fonseca, presentan los actos del Día Internacional del Niño y Niña con Cáncer y dan lectura al manifiesto elaborado con motivo de esta efeméride. Diputación Foral de Álava

CULTURA

-------

12:15h.- San Sebastián.- PEINE VIENTO.- El consejero de Cultura, Bingen Zupiria, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, hablan sobre la protección del Peine del Viento en un acto en el que participan Rocío Peña y Pedro Chillida, familiares del arquitecto Luis Peña Ganchegui y el escultor Eduardo Chillida (foto). Peine del Viento.- La convocatoria para los gráficos es a las 12:00h.

DEPORTES

--------

10:30h.- Lezama (Bizkaia).- FÚTBOL LALIGA.- Entrenamiento con el que el Athletic prepara el partido liguero del lunes ante el Huesca en El Alcoraz. A puerta cerrada y con rueda de prensa posterior.. Instalaciones del Athletic Club.- Los 15 primeros minutos abiertos para los medios de comunicación.

13:00h.- Vitoria.- FÚTBOL ALAVÉS .- Rueda de prensa del entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, de cara al partido contra el Real Betis. Ibia

21:00h.- Eibar (Gipuzkoa).- FÚTBOL EIBAR-GETAFE.- Partido de la Liga Santander de fútbol entre el Eibar y el Getafe (foto). Ipurua

