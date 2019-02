Aspanogi anima a hacer visible el cáncer infantil en la VII Marcha Nórdica

San Sebastián, 14 feb (EFE).- Bajo el lema "Ibilian ibili. En marcha por la supervivencia de los piratas", la Asociación guipuzcoana de familiares de niños con cáncer, Aspanogi, celebra el domingo su VII Marcha Nórdica Solidaria, a la que ha animado a los ciudadanos a sumarse "con una sonrisa" para hacer visible la lucha contra esta enfermedad.

La salida de este paseo solidario, organizado con motivo de la celebración este viernes del Día Internacional del Niño con Cáncer, tendrá lugar a las once de la mañana de la explanada de Sagüés, en el barrio de Gros de San Sebastián, desde donde se seguirá un itinerario de 6,1 kilómetros que bordeará el litoral donostiarra.

Aunque las inscripciones ya están abiertas, al precio de 5 euros, también será posible unirse a este paseo solidario el mismo día 17, pero ya a 10 euros.

Se trata de caminar con la ayuda de bastones, por lo que Aspanogi cuenta con medio centenar para aquellos que lo soliciten, si bien se puede realizar la marcha sin ellos, ha explicado Nekane Lekuona, responsable de la asociación.

Este "nordik walking" se ha presentado en un acto en el Ayuntamiento de San Sebastián en el que, junto a Lekuona, han comparecido el alcalde, Eneko Goia, y la diputada de Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, quien ha anunciado que el ente foral entregará a Aspanogi una ayuda de 61.000 euros para apoyar su labor.

Dos adolescentes, Danel y Unai, que han superado un cáncer, han leído el manifiesto que este año ha hecho público la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer con el lema "No dejes de seguirme".

"Somos todo aquello que superamos. Y soy un superviviente porque superé un cáncer infantil. No he vuelto a nacer, pero sí soy consciente de las ganas que tengo de estar aquí, a mi manera, que siempre será la mejor de las maneras, y entendiendo que aquella fue una batalla entre todas las que me quedan por librar", dice el texto al que han dado lectura en euskera y castellano.

"Necesito que no dejes de seguirme, porque solo con un seguimiento continuo tras la finalización del tratamiento, podré vivir sabiendo que puedo comerme el mundo disfrutando de cada bocado, con los cinco sentidos. El sexto, bueno, ese responde a aquella pregunta que me hice en otro tiempo ¿Por qué a mí? Porque estoy vivo. Y eso es lo único que tiene sentido", concluye.