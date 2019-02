Identifican estructuras que determinan la agresividad de un cáncer de mama

San Sebastián, 12 feb (EFE).- Una investigación liderada por la Universidad Complutense de Madrid en la que han participado científicos del centro Biodonostia ha identificado nuevas estructuras proteicas que ayudarán a determinar la agresividad de un tipo de cáncer de mama y decidir así el tratamiento más efectivo.

La investigadora de Ikerbasque en Biodonostia María Muñoz Caffarel ha participado en el estudio, que ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences USA, ha informado este martes Biodonostia en un comunicado.

El descubrimiento incorpora una nueva diana terapéutica para las mujeres que padecen un tipo de tumor de mama caracterizado por la sobreexpresión del gen HER2.

La mayoría de las pacientes con este diagnóstico se benefician de los tratamientos, pero algunas no responden a las terapias, por lo que son necesarias nuevas herramientas para estas personas así como para la identificación temprana de aquellas con mayor riesgo de desarrollar resistencias a las medicaciones.

La investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences USA describe un mecanismo de control sobre el gen HER2 mediante un receptor de cannabinoides, compuestos activos de la mariguana que producen efectos antitumorales en diferentes modelos celulares y animales en el cáncer de mama.