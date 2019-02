Piden 18 años y 6 meses para un acusado de violar y maltratar a su expareja

San Sebastián, 6 feb (EFE).- La Fiscalía de Gipuzkoa reclama penas que suman 18 años y medio de prisión y 30 días de localización permanente para un hombre al que acusa de violar en una ocasión y maltratar a su expareja en distintas oportunidades entre los años 2010 y 2017, si bien la relación de pareja cesó en 2014.

El Ministerio Público imputa al procesado, de nacionalidad hondureña, un delito de agresión sexual; otro de maltrato habitual; tres delitos de maltrato no habitual; un delito continuado de amenazas, y un delito de injurias leve y continuado.

La acusación particular, que ejerce la víctima, pide las mismas penas por idénticos delitos que la Fiscalía, si bien eleva hasta los 6.000 euros los 3.150 que demanda el Ministerio Público como compensación para la perjudicada por los daños morales y las lesiones sufridas.

Durante la primera sesión del juicio por estos hechos, celebrada este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, el procesado y la víctima, también de origen hondureño, han relatado cómo ambos se conocían desde niños y que 2010 ambos iniciaron una relación telefónica a distancia, ya que ella vivía en España y él en Nueva York, adonde ella acudió en una ocasión de vacaciones, tras lo que él se mudó a nuestro país para convivir en un piso de San Sebastián y posteriormente en Errenteria (Gipuzkoa).

La mujer ha explicado que finalmente la relación concluyó en 2014, aunque ambos siguieron viviendo juntos por motivos "económicos".

La perjudicada ha afirmado que su excompañero se mostraba "posesivo" y "celoso" ya que le "molestaba" que hablara con otros hombres, lo que motivaba frecuentes discusiones en la pareja, en las que el hombre la insultaba y le advertía de que si la veía con otro la mataría.

La mujer ha relatado que el hombre solía llegar borracho a casa los fines de semana y en ocasiones también otros días, lo que hacia que las discusiones fueran más frecuentes y que incluso ella sufriera "golpes", "empujones" y agarrones en los brazos y en las muñecas donde solía presentar hematomas.

"Eres una mierda", "no vales para nada", "hija de puta", eran algunos de los insultos que, según la afectada, el hombre le dirigía en esas ocasiones que, según su versión, se repetían con frecuencia.

En concreto la perjudicada ha recordado un hecho sucedido en el año 2010, cuando el hombre llegó al domicilio en tal estado de ebriedad que no pudo abrir la puerta, por lo que ella tuvo que franquearle el paso al domicilio donde, ya en una habitación, comenzó a golpearla hasta que una hija de ella intervino.

La mujer, que ha declarado en la vista por medio de una videoconferencia interna, ha recordado un episodio similar sucedido en 2011, cuando el inculpado la habría agarrado por las muñecas y la arrojó contra la pared de la vivienda.

Finalmente, ha explicado que en enero de 2017, cuando ya hacía años que su relación sentimental había terminado, él le propuso mantener relaciones sexuales mientras ella se encontraba en el sillón de la sala intentando recuperarse de un problema que tenía en las rodillas y, ante su negativa, se "abalanzó" sobre ella, le dijo que si él quería "lo iba a hacer" y la violó, pese a que ella le pedía que parara.

La víctima ha precisado que, a pesar de que hizo "lo que pudo", no podía moverse y el hombre logró su objetivo, tras lo que se jactó diciéndole: "Viste cómo no pudiste hacer nada. Las mujeres no sois nada".

Unos días después de estos hechos, según el relato de la afectada, el hombre volvió a abalanzarse sobre ella y la "empotró" contra una puerta, tras otro episodios violento después de que le pidiera que se fuera de casa porque sabía que le había hecho algo "que no era correcto".

Por su parte, el acusado ha negado estas acusaciones, ha recalcado que "nunca" ejerció fuerza ni violencia contra su excompañera y que todas las relaciones que mantuvo con ella fueron "consentidas" ya que practicaban "juegos sexuales" en una "relación abierta" en la que "si ella decía no", él sabía que era "no".

El hombre ha admitido que en ocasiones sentía celos cuando la mujer le hablaba de una de una pareja anterior y ha explicado que el último episodio de 2017, en el que fue detenido por la Ertzaintza, se produjo tras una discusión en la que él rechazó que el nuevo compañero de la mujer acudiera a casa a comer una comida que él iba a preparar.

Está previsto que el juicio concluya este jueves con las conclusiones finales y los informes de las partes ante el tribunal.