Profesores de FP de Gipuzkoa anuncian un encierro por su exclusión de la OPE

San Sebastián, 4 feb (EFE).- Una treintena de profesores técnicos de la red pública de FP de Gipuzkoa han anunciado este lunes que comenzarán un encierro de forma inminente en San Sebastián y se sumarán así a sus compañeros de Vitoria que iniciaron una acción semejante el pasado 9 de enero, para denunciar su exclusión de la OPE de Educación de 2018.

Los profesores técnicos Aritz Izagirre, de Electricidad y Electrónica en el Instituto Bidasoa de Irun, e Iñigo Bobillo, de Mantenimiento en el de Usurbil, han actuado de portavoces de este colectivo, en una rueda de prensa ofrecida en el Politécnico Easo de la capital donostiarra.

Según han explicado, tenían intención de comenzar hoy mismo su encierro en dependencias de este centro, pero la exigencia "a última hora" de una serie de "trabas burocráticas" para llevarlo a cabo les ha llevado a retrasar la iniciativa.

"Para no poner en un compromiso a la dirección del centro, hacia la que no tenemos nada en contra", y con el fin de mostrar su "buena disposición", han decidido esperar un máximo de una semana para ver si les conceden el permiso y empiezan la movilización pero, si no lo obtienen, llevarán a cabo el encierro en otro lugar, incluso "en tiendas de campaña en Alderdi Eder" si no disponen de otra alternativa.

Han indicado que unos 200 docentes de Formación Profesional están afectados en Euskadi por la misma "situación injusta", según la cuál llevan más de diez años -doce y catorce en algunos casos- trabajando contratados por el departamento vasco de Educación como profesores técnicos sin título pero con experiencia laboral en las materias que imparten.

La aplicación, once años después, de un real decreto de 2007, por el que la mayoría de familias técnicas (áreas de enseñanza) de la FP requieren un título superior, les impide presentarse a las oposiciones convocadas para obtener una plaza y poner fin a su interinidad, han denunciado.

Izagirre y Bobillo han criticado el hecho de que durante años el Gobierno Vasco haya considerado "válidas" sus titulaciones, les haya contratado e insertado en el sistema educativo porque "había falta de profesores" y "necesitaba" de su experiencia, y "ahora ya no".

Tras recordar que su problemática afecta a unos 200 docentes de Formación Profesional en Euskadi, que podrían quedarse sin empleo cuando aspirantes de la OPE obtengan plazas que ellos ocupan ahora, han exigido al ejecutivo vasco "una solución digna" a su situación.

Los profesores técnicos han asegurado que cuentan con "el apoyo" de "todos" los sindicatos con representación en el sector de la enseñanza y han precisado que su inminente encierro seguirá el mismo esquema que el que mantienen sus colegas de Álava, de forma que lo compatibilizarán con su actividad docente.