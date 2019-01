Fiscalía mantiene su petición de un año para Belza por quebrantar alejamiento

San Sebastián, 31 ene (EFE).- La Fiscalía de Gipuzkoa ha mantenido este jueves su petición de un año de cárcel para el abogado Miguel Alonso Belza por quebrantar presuntamente la orden de protección dictada el 16 de enero de 2017 en favor de su exnovia, tras haber denunciado ser víctima de malos tratos por parte del letrado.

En la vista por estos hechos, celebrada este jueves en el Juzgado de lo Penal número 5 de San Sebastián, la acusación particular, que ejerce la perjudicada, ha reclamado penas que suman dos años y medio de prisión por un delito de quebrantamiento continuado de medida cautelar y otro de acoso en el ámbito familiar, así como una compensación de 3.000 euros en concepto de daños morales.

Alonso Belza es conocido por haber representado a la familia de Nagore Laffage, víctima de un asesinato machista en Sanfermines de 2008, fue abogado del turno de oficio de Violencia Contra la Mujer de Gipuzkoa y de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de este territorio, y además participó en diversos asuntos judiciales de relevante eco mediático en el País Vasco.

Los hechos que motivaron la orden de protección en favor de su excompañera habrían sucedido presuntamente entre agosto de 2015 y enero de 2017, período en el que, según el citado juzgado, la víctima habría sufrido "numerosos episodios de agresividad física, psíquica y ambiental" por parte del procesado.

La Fiscalía sostiene que, en este contexto, el letrado habría vulnerado la orden de alejamiento y prohibición dictada en favor de la víctima en distintas ocasiones, entre febrero y abril de 2017, por medio de llamadas telefónicas desde cabinas públicas al móvil de ella en las que, "hablando en idioma francés", supuestamente "le realizaba continuas manifestaciones de amor", además de enviarle mensajes a través de un procurador de los tribunales.

Asimismo, el Ministerio Fiscal sostiene que el abogado acudía al mismo club deportivo al que asistía la víctima, a pesar saber que no podía hacerlo por la orden de alejamiento que pesaba en su contra.

En el juicio celebrado este jueves, la víctima, que ha declarado protegida por un biombo, ha realizado un relato minucioso y detallado de lo sucedido en el que ha descrito con todo lujo de detalles las citadas llamadas telefónicas que supuestamente le realizó el acusado, en las que ella identificó con "absoluta certeza" la voz "un poco particular" y "muy reconocible" de su excompañero "sin dudarlo en ningún momento" porque, entre otros aspectos, tiene una "particularidad" al pronunciar la letra "s".

La perjudicada ha explicado además que las llamadas eran en francés, un idioma que ella conoce por haber vivido en el país vecino, y, además de expresiones de amor, contenían referencias a asuntos que ella había compartido con su exnovio.

La mujer ha desvelado que llegó a grabar cuatro de estas llamadas después de que el agente de la Ertzaintza que le asistía como victima de la violencia de género le recomendara descargarse una aplicación para registrarlas con el móvil.

Asimismo, ha relatado que el encausado le hizo llegar varios mensajes a través de un procurador de los tribunales, quien, por encargo de Alonso Belza, le transmitió que seguía enamorado de ella y que le estaba "destrozando la vida", entre otras cosas.

La perjudicada ha enumerado también distintas ocasiones en las que se ha topado con el encausado en distintos lugares y bares de San Sebastián, así como en el centro deportivo al que acudía, lo que le llevó a modificar sus horarios y a marcharse de la ciudad para no coincidir con él.

Por su parte, el letrado ha calificado de "rotundamente falso" que haya realizado llamadas o se haya aproximado voluntariamente a la víctima tras la orden de alejamiento que se dictó en su contra porque por su profesión conoce "perfectamente" la normativa de violencia contra la mujer y sería "absurdo" e "ilógico" que lo hiciera.

El procesado ha negado también haber mandado mensajes a la víctima por medio del citado procurador, aunque sí ha admitido haberle hecho alguna llamada telefónica pero por motivos de "trabajo", así como haberle mandado un mensaje en el que decía que la víctima era una persona "maravillosa", pero sin ánimo de que se lo transmitiera.

El letrado ha relatado también que en las ocasiones en las que coincidió en algunos bares y otros sitios con la perjudicada se "alejaba" de aquellos lugares.

En un momento de la vista se han escuchado las grabaciones de las llamadas que fueron registradas por la víctima, en las que el acusado, que ha dicho no saber francés, no se ha reconocido y ha dicho no ser "esa persona".

Un perito de la Ertzaintza encargado del análisis de estas llamadas ha revelado que no tienen la suficiente "calidad" para realizar un análisis comparativo con la voz del acusado.

Entre otros testigos, en la vista han declarado también el mencionado procurador, quien ha sostenido que el acusado lo utilizo como "transmisor" de sus sensaciones. El juicio ha quedado visto para sentencia.