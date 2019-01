Fernández: Al alejamiento de presos no se le reconoce ningún beneficio claro

San Sebastián, 29 (EFE).- El secretario general de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha mostrado este martes su apoyo a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el acercamiento de presos de ETA y ha asegurado que a esta medida"no se le reconoce ningún beneficio claro".

En una entrevista en Onda Vasca, Fernández ha señalado que en sus relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez el Gobierno Vasco "está insistiendo en que debe avanzarse en una política de acercamiento, que debe tener en cuenta determinadas situaciones", así como en las políticas de reinserción, "que en los últimos años han estado abandonadas".

"No hay que olvidar que el alejamiento" de presos de ETA "tiene un impacto fundamental" que es "el daño que hace a la familias" de los reclusos ya que "aparte de ahí no se le reconoce ningún beneficio claro además de no estar avalada legalmente", ha indicado.

Fernández ha reconocido que la ley "no prohíbe el alejamiento" pero ha señalado que "dice" que los penados deben estar " en los lugares mas cercanos a su origen".

Preguntado por las pintadas aparecidas en las sedes de PP, PNV y PSOE en los últimos días, ha señalado que "realmente quiere pensar que son coletazos" de formas del pasado que "están fuera de tiempo y que merecen todo rechazo y condena".

Ha advertido de que posturas "pasivas o acríticas ante determinados hechos como estos genera una pedagogía de aceptación de los hechos" y ha defendido "una pedagogía política" según la cual en las "reivindicaciones y pelas políticas es fundamental respetar unas reglas de juego y actuar de acuerdo con los derechos humanos".

"Siempre que eso no ocurra es importante que aparezcan con claridad las voces para decir esto no se puede hacerse así", ha concluido.